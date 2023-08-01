01 августа 2023

Инсайд: ФСБ провело выемку документов в медиахолдинге пермских властей

ФСБ провело выемку документов в медиахолдинге пермских властей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Оперативники УФСБ по Пермскому краю нагрянули в ООО «Магма» Фото:

В медиагруппе «Магма» (ООО «Магма»), которая считается близкой к пермским властям, прошла выемка документов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В медиагруппе пермских властей „Магма“ прошла выемка документов. Следственные действия проводили сотрудники ФСБ», — пояснил инсайдер. По данным источника, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением ООО «Магма» бюджетных средств.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомство направлен запрос. Генеральный директор холдинга «Магма» Андрей Творогов на звонок корреспондента агентства не ответил.

Структуры, близкие к руководству края, приобрели медиагруппу в конце 2021 года у компаний, которые, как считается были связаны с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Скривановым. В «Магму» входят радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь» (ранее «Эхо Перми»), газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly», портал «Вкурсе.ру».

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В медиагруппе «Магма» (ООО «Магма»), которая считается близкой к пермским властям, прошла выемка документов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В медиагруппе пермских властей „Магма“ прошла выемка документов. Следственные действия проводили сотрудники ФСБ», — пояснил инсайдер. По данным источника, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением ООО «Магма» бюджетных средств. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомство направлен запрос. Генеральный директор холдинга «Магма» Андрей Творогов на звонок корреспондента агентства не ответил. Структуры, близкие к руководству края, приобрели медиагруппу в конце 2021 года у компаний, которые, как считается были связаны с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Скривановым. В «Магму» входят радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь» (ранее «Эхо Перми»), газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly», портал «Вкурсе.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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