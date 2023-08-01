Губернатор Александр Моор провел в Тюмени встречу с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества между Тюменской областью и Китаем.
«Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область. Обсудили возможные пути сотрудничества нашего региона и Китая, с которым у нас самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров», — написал губернатор.
По словам Моора, генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени — глава региона поддержал эту идею. «Также решили, что будем развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин», — добавил губернатор.
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