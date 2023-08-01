01 августа 2023

Губернатор Моор договорился о сотрудничестве с Китаем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, российский флаг, кнр, китай, китайский флаг, дружба
Участники встречи обсудили развитие сотрудничества между Тюменской областью и Китаем Фото:

Губернатор Александр Моор провел в Тюмени встречу с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества между Тюменской областью и Китаем.

«Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область. Обсудили возможные пути сотрудничества нашего региона и Китая, с которым у нас самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров», — написал губернатор.

По словам Моора, генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени — глава региона поддержал эту идею. «Также решили, что будем развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин», — добавил губернатор.

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Губернатор Александр Моор провел в Тюмени встречу с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества между Тюменской областью и Китаем. «Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь впервые прибыл в Тюменскую область. Обсудили возможные пути сотрудничества нашего региона и Китая, с которым у нас самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров», — написал губернатор. По словам Моора, генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени — глава региона поддержал эту идею. «Также решили, что будем развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин», — добавил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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