26 июля 2023

В Курганской области закупят десятки новых автобусов до конца 2023 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация низкопольного автобуса Курган, низкопольный автобус
На закупку автобусов власти потратят 300 млн рублей Фото:

В Курганской области до конца 2023 года закупят 60 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Отбор и приобретение еще более 60 новых автобусов пройдет до конца текущего года. На эти цели бюджет выделит еще 300 млн рублей», — написал Шумков. Эти автобусы планируют запустить в Кургане и Шадринске.

Ранее сообщалось, что перевозчики Кургана купили 62 новых автобуса. Сейчас общественный транспорт выходит на маршруты. Губернатора проинформировали, что завершают формирование нормативной базы для второго этапа отбора предприятий-перевозчиков, включая межмуниципальные перевозки.

URA.RU писало, что власти планируют потратить сотни миллионов на автобусы в Курганской области. В 2023 году Кургану выделили 75 млн на приобретение новых пассажирских автобусов для городских маршрутов, сообщал губернатор.

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В Курганской области до конца 2023 года закупят 60 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Отбор и приобретение еще более 60 новых автобусов пройдет до конца текущего года. На эти цели бюджет выделит еще 300 млн рублей», — написал Шумков. Эти автобусы планируют запустить в Кургане и Шадринске. Ранее сообщалось, что перевозчики Кургана купили 62 новых автобуса. Сейчас общественный транспорт выходит на маршруты. Губернатора проинформировали, что завершают формирование нормативной базы для второго этапа отбора предприятий-перевозчиков, включая межмуниципальные перевозки. URA.RU писало, что власти планируют потратить сотни миллионов на автобусы в Курганской области. В 2023 году Кургану выделили 75 млн на приобретение новых пассажирских автобусов для городских маршрутов, сообщал губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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