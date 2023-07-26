В Курганской области закупят десятки новых автобусов до конца 2023 года

На закупку автобусов власти потратят 300 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области до конца 2023 года закупят 60 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Отбор и приобретение еще более 60 новых автобусов пройдет до конца текущего года. На эти цели бюджет выделит еще 300 млн рублей», — написал Шумков. Эти автобусы планируют запустить в Кургане и Шадринске.

Ранее сообщалось, что перевозчики Кургана купили 62 новых автобуса. Сейчас общественный транспорт выходит на маршруты. Губернатора проинформировали, что завершают формирование нормативной базы для второго этапа отбора предприятий-перевозчиков, включая межмуниципальные перевозки.

URA.RU писало, что власти планируют потратить сотни миллионов на автобусы в Курганской области. В 2023 году Кургану выделили 75 млн на приобретение новых пассажирских автобусов для городских маршрутов, сообщал губернатор.