Бизнес-омбудсмен Титов нашел новую возможность для спасения экономики РФ

Бизнес-омбудсмен Титов заявил о невозможности работы экономики РФ без реформы

02 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Борис Титов призвал развивать все экспортные возможности Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо переориентировать российскую экономику на Восток и начать создавать новые предприятия в Сибири, поскольку старый уклад мешает развитию страны. Об этом URA.RU заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Развитие Сибири и Дальнего Востока для нас должно являться высочайшим приоритетом, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию. В той структуре, в которой экономика работала прежде, у нас шансов нет. Нужно очень быстро перестраиваться в направлении „Восток — Юг“. Причем я не стал бы делать исключительную ставку только на углубление переработки сырья. Мне кажется, нам нужно развивать все экспортные возможности, которые есть в Сибири, реализовывать весь экспортный потенциал. Тем более, что многие виды сырья выгоднее перерабатывать все-таки ближе к потребителю», — сказал Борис Титов. Он отметил, что для реализации такого проекта необходимо государственное финансирование. «Надо понимать, что внешних инвестиций не будет. Без государственных инвестиций не обойтись. Для Сибири это прежде всего инвестиции в инфраструктуру. Транспортные коридоры пока не созданы, особенно меридианный. Мы так и не решили вопрос с частной автодорогой в Китай, хотя есть выкупленный участок. Китайцы свою часть построили, казахи построили, мы — нет», — объяснил бизнес-омбудсмен. В конце июля председатель правительства Михаил Мишустин посетил регионы Дальнего Востока и Сибири. Он заявил о необходимости улучшения логистики и увеличения финансирования для достижения целей национального развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо переориентировать российскую экономику на Восток и начать создавать новые предприятия в Сибири, поскольку старый уклад мешает развитию страны. Об этом URA.RU заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Развитие Сибири и Дальнего Востока для нас должно являться высочайшим приоритетом, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию. В той структуре, в которой экономика работала прежде, у нас шансов нет. Нужно очень быстро перестраиваться в направлении „Восток — Юг“. Причем я не стал бы делать исключительную ставку только на углубление переработки сырья. Мне кажется, нам нужно развивать все экспортные возможности, которые есть в Сибири, реализовывать весь экспортный потенциал. Тем более, что многие виды сырья выгоднее перерабатывать все-таки ближе к потребителю», — сказал Борис Титов. Он отметил, что для реализации такого проекта необходимо государственное финансирование. «Надо понимать, что внешних инвестиций не будет. Без государственных инвестиций не обойтись. Для Сибири это прежде всего инвестиции в инфраструктуру. Транспортные коридоры пока не созданы, особенно меридианный. Мы так и не решили вопрос с частной автодорогой в Китай, хотя есть выкупленный участок. Китайцы свою часть построили, казахи построили, мы — нет», — объяснил бизнес-омбудсмен. В конце июля председатель правительства Михаил Мишустин посетил регионы Дальнего Востока и Сибири. Он заявил о необходимости улучшения логистики и увеличения финансирования для достижения целей национального развития.