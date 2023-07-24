В России возвращают привлекательность малым городам

Мишустин напомнил губернаторам о важной установке

24 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин находится в рабочей поездке на Дальнем Востоке Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России возвращают привлекательность малым городам. На Дальнем Востоке к этому процессу подключился лично премьер-министр Михаил Мишустин. И тем самым показал губернаторам, что тема находится на его личном контроле, комментируют URA.RU эксперты выступление главы правительства на на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке 24 июля. По мнению аналитиков, такое внимание к региону Мишустина позволит сдержать отток населения и привлечь инвесторов. Форум малых городов и исторических поселений — одно из ключевых мероприятий в рамках развития российских регионов и формирования комфортной городской среды. Первый прошел в 2018 году в Коломне, в последующие годы — в Красногорске, Воронеже, в Нижнем Новгороде, Тюмени, Тамбове. Главная тема форума в этом году — «Малые города — опора большой страны». На нем стали известны итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. Правительство поддержит стройку на Дальнем Востоке Фото: Георгий Бергал © URA.RU Конкурс проводится Минстроем в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем участвуют малые города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения (кроме административных центров субъектов). Перед тем как обратиться к участникам с приветственным словом Михаил Мишустин решил лично ознакомиться с некоторыми из них. Особый интерес премьера вызвали стенды Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Они рассказывали о планах по благоустройству, об участии жителей в голосовании по отбору проектов для благоустройства в 2024 году. На стенде Херсонской области была размещена информация о восстановлении объектов благоустройства. Некоторые встречи у премьер-министра Михаила Мишустина на Дальнем Востоке оказались довольно необычными Фото: Георгий Бергал © URA.RU О том, как правительство будет поддерживать малые города, Мишустин рассказал на пленарном заседании. По словам премьера, именно они отражают многообразие страны, хранят ее культуру, историю, традиции, вносят значительный вклад в экономику. Российские власти придерживаются мнения о необходимости улучшения жизни в малых и исторических городах. Он подчеркнул, что необходимо и дальше делать все, чтобы жизнь в малых городах и поселениях соответствовала современному уровню. «А это значит, что, помимо жилья, в районе должна быть хорошо развита вся необходимая инфраструктура. Чтобы до детского садика или школы можно было нормально комфортно дойти пешком. А до ближайшего медучреждения не приходилось ехать часами на перекладных», — сказал Мишустин. Он отметил, что регионы Дальнего Востока перспективны для инвестиций, и государство при «обратной связи» от предпринимателей готово решать возникающие проблемы. «Задача сложная, но решаемая. Сегодня то, что мы видим, это те огромные инвестиции, которые сюда привлечены. Общий объем инвестиций, который планируется привлечь в Приморский край, — 2,8 триллиона рублей. Задачи мощные. Я хочу обратиться к инвесторам, к тем, кто здесь работает: пожалуйста, продолжайте этот процесс», — отметил он. Российский бизнес призвали инвестировать в дальневосточные проекты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тема развития дальневосточных городов стала ключевой на совещании, которое провел в марте в Бурятии президент РФ Владимир Путин. На нем, в частности, обсуждалась проработка мастер-планов, которые, как планируется, будут представлены на Восточном экономическом форуме — 2023 уже в сентябре. Развитие малых и средних городов — эта та тема, которой власти традиционно уделяют внимание наравне с развитием крупных агломераций, пояснила URA.RU исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Несмотря на то что есть безусловные драйверы и центры экономики, жители малых и средних городов не должны чувствовать значимой разницы в комфортной среде проживания, получении важных социальных услуг и других возможностей мегаполисов, отметила эксперт. «Именно в малых и средних городах проживает большая часть жителей нашей страны. А малые города не имеют соответствующих ресурсов. И правительство принимает меры, чтобы их поддержать в благоустройстве городской среды, ремонте коммунальной инфраструктуры, строительстве жилья, улучшении экологии. Думаю, что и визит Михаила Мишустина принесет им новые проекты развития, а также решение наиболее проблемных вопросов, типичных для большинства российских городов», — полагает эксперт. Статья по теме Путин показал, в чем Россия выиграла от утраты связей с Западом Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отмечает, что визит премьера на форум придаст импульс развитию малых городов и станет сигналом всем губернаторам о том, что Мишустин лично контролирует этот вопрос, и поверхностно к нему отнестись не получится. «Премьер лично держит на контроле вопрос развития малых городов и уделяет особое внимание жизни людей, которые проживают не в миллионниках, а в совсем небольших населенных пунктах. Губернаторам идет особый сигнал, что из Москвы пристально следят за их работой, ведь именно от них зависит удовлетворенность граждан работой власти», — отмечает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России возвращают привлекательность малым городам. На Дальнем Востоке к этому процессу подключился лично премьер-министр Михаил Мишустин. И тем самым показал губернаторам, что тема находится на его личном контроле, комментируют URA.RU эксперты выступление главы правительства на на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке 24 июля. По мнению аналитиков, такое внимание к региону Мишустина позволит сдержать отток населения и привлечь инвесторов. Форум малых городов и исторических поселений — одно из ключевых мероприятий в рамках развития российских регионов и формирования комфортной городской среды. Первый прошел в 2018 году в Коломне, в последующие годы — в Красногорске, Воронеже, в Нижнем Новгороде, Тюмени, Тамбове. Главная тема форума в этом году — «Малые города — опора большой страны». На нем стали известны итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. Конкурс проводится Минстроем в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем участвуют малые города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения (кроме административных центров субъектов). Перед тем как обратиться к участникам с приветственным словом Михаил Мишустин решил лично ознакомиться с некоторыми из них. Особый интерес премьера вызвали стенды Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Они рассказывали о планах по благоустройству, об участии жителей в голосовании по отбору проектов для благоустройства в 2024 году. На стенде Херсонской области была размещена информация о восстановлении объектов благоустройства. О том, как правительство будет поддерживать малые города, Мишустин рассказал на пленарном заседании. По словам премьера, именно они отражают многообразие страны, хранят ее культуру, историю, традиции, вносят значительный вклад в экономику. Российские власти придерживаются мнения о необходимости улучшения жизни в малых и исторических городах. Он подчеркнул, что необходимо и дальше делать все, чтобы жизнь в малых городах и поселениях соответствовала современному уровню. Он отметил, что регионы Дальнего Востока перспективны для инвестиций, и государство при «обратной связи» от предпринимателей готово решать возникающие проблемы. «Задача сложная, но решаемая. Сегодня то, что мы видим, это те огромные инвестиции, которые сюда привлечены. Общий объем инвестиций, который планируется привлечь в Приморский край, — 2,8 триллиона рублей. Задачи мощные. Я хочу обратиться к инвесторам, к тем, кто здесь работает: пожалуйста, продолжайте этот процесс», — отметил он. Тема развития дальневосточных городов стала ключевой на совещании, которое провел в марте в Бурятии президент РФ Владимир Путин. На нем, в частности, обсуждалась проработка мастер-планов, которые, как планируется, будут представлены на Восточном экономическом форуме — 2023 уже в сентябре. Развитие малых и средних городов — эта та тема, которой власти традиционно уделяют внимание наравне с развитием крупных агломераций, пояснила URA.RU исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Несмотря на то что есть безусловные драйверы и центры экономики, жители малых и средних городов не должны чувствовать значимой разницы в комфортной среде проживания, получении важных социальных услуг и других возможностей мегаполисов, отметила эксперт. Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отмечает, что визит премьера на форум придаст импульс развитию малых городов и станет сигналом всем губернаторам о том, что Мишустин лично контролирует этот вопрос, и поверхностно к нему отнестись не получится. «Премьер лично держит на контроле вопрос развития малых городов и уделяет особое внимание жизни людей, которые проживают не в миллионниках, а в совсем небольших населенных пунктах. Губернаторам идет особый сигнал, что из Москвы пристально следят за их работой, ведь именно от них зависит удовлетворенность граждан работой власти», — отмечает эксперт.