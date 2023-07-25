Мишустин оценил перезагрузку промышленности РФ в условиях санкций

Мишустин проинспектировал перезагрузку промышленности РФ в условиях санкций

25 июля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин изучил, как идет импортозамещение в стране Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил перезагрузку промышленности России в условиях санкций. Речь идет об отраслях, которые имеют ключевое значение для экономики и укрепления обороноспособности страны, прокомментировал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков итоги визита главы кабмина на локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы в Улан-Удэ 25 июля. «Не только предприятия ВПК, но и производители товаров „двойного назначения“, например, вагоны могут использоваться для нужд армии, для переброски товаров на линию фронта. Предприятия имеют повышенную значимость, поэтому премьеру было важно посмотреть, как идет процесс импортозамещения. Есть ряд декларируемых замещений, которые озвучиваются, но в конечном итоге это либо товары серого импорта, либо замещенные Китаем. А есть действительно применение российских разработок», — пояснил Гращенков. Именно в Улан-Удэ производятся одни из самых надежных в мире вертолеты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Бурятия стала второй точкой в большой поездке Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Улан-Удэ премьер побывал на крупных промышленных предприятиях, которые были построены в 1930-х годах и считаются уникальными. ЛВРЗ — самый большой завод по ремонту локомотивов в России — ремонтирует и модернизирует электровозы переменного тока, а также оборудование для сервисных депо. Второе предприятие — АО «У-УАЗ», единственный в России и один из немногих в мире заводов, которые производят и самолеты, и многофункциональные вертолеты. «Без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Все это должно работать комплексно. Нужно иметь как достаточные провозные мощности, так и хорошую портовую инфраструктуру. Логистика тогда будет готова для увеличения грузопотока. Здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Надо рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности, потому что это ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе и с национальными целями развития», — сказал Мишустин. Поездка премьер-министра Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири началась 24 июля. Во Владивостоке он принял участие в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил перезагрузку промышленности России в условиях санкций. Речь идет об отраслях, которые имеют ключевое значение для экономики и укрепления обороноспособности страны, прокомментировал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков итоги визита главы кабмина на локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы в Улан-Удэ 25 июля. «Не только предприятия ВПК, но и производители товаров „двойного назначения“, например, вагоны могут использоваться для нужд армии, для переброски товаров на линию фронта. Предприятия имеют повышенную значимость, поэтому премьеру было важно посмотреть, как идет процесс импортозамещения. Есть ряд декларируемых замещений, которые озвучиваются, но в конечном итоге это либо товары серого импорта, либо замещенные Китаем. А есть действительно применение российских разработок», — пояснил Гращенков. Бурятия стала второй точкой в большой поездке Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Улан-Удэ премьер побывал на крупных промышленных предприятиях, которые были построены в 1930-х годах и считаются уникальными. ЛВРЗ — самый большой завод по ремонту локомотивов в России — ремонтирует и модернизирует электровозы переменного тока, а также оборудование для сервисных депо. Второе предприятие — АО «У-УАЗ», единственный в России и один из немногих в мире заводов, которые производят и самолеты, и многофункциональные вертолеты. «Без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Все это должно работать комплексно. Нужно иметь как достаточные провозные мощности, так и хорошую портовую инфраструктуру. Логистика тогда будет готова для увеличения грузопотока. Здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Надо рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности, потому что это ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе и с национальными целями развития», — сказал Мишустин. Поездка премьер-министра Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири началась 24 июля. Во Владивостоке он принял участие в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.