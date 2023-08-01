В Екатеринбурге хоспис на Уралмаше перестроят, увеличив в три раза. Фото

02 августа 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Возле ГКБ №14 появится семиэтажный центр паллиативной помощи Фото: «Брусника» Рядом с горбольницей №14 на Уралмаше в Екатеринбурге появится семиэтажный хоспис, рассчитанный на 185 мест. Он заменит существующий центр паллиативной помощи на 55 мест возле больницы №2. Об этом URA.RU сообщили в компании «Брусника», которая выступила автором проекта. «В здании семь наземных этажей и один подвальный — в нем размещены технические и подсобные помещения. В холле первого этажа устроен просторный общественный центр — это лобби с буфетом и гардеробом: именно сюда приходят посетители и родственники пациентов. В этом пространстве можно провести время, пообщаться, выпить чай или кофе», — говорится в описании проекта. В его основу заложили идею рекреации, которая полностью противоположна стандартным больничным интерьерам с холодными цветами. В помещениях хосписа будут преобладать теплые цвета, появятся камерный парк и другие пространства, где пациенты смогут побыть наедине или пообщаться с родственниками. Появятся небольшие террасы, в том числе для медперсонала, зоны отдыха. «Брусника» получила площадку возле КГБ №14 в 2015 году. Сейчас в компании обсуждают с региональными властями возможность сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. «В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году», — комментирует директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рядом с горбольницей №14 на Уралмаше в Екатеринбурге появится семиэтажный хоспис, рассчитанный на 185 мест. Он заменит существующий центр паллиативной помощи на 55 мест возле больницы №2. Об этом URA.RU сообщили в компании «Брусника», которая выступила автором проекта. «В здании семь наземных этажей и один подвальный — в нем размещены технические и подсобные помещения. В холле первого этажа устроен просторный общественный центр — это лобби с буфетом и гардеробом: именно сюда приходят посетители и родственники пациентов. В этом пространстве можно провести время, пообщаться, выпить чай или кофе», — говорится в описании проекта. В его основу заложили идею рекреации, которая полностью противоположна стандартным больничным интерьерам с холодными цветами. В помещениях хосписа будут преобладать теплые цвета, появятся камерный парк и другие пространства, где пациенты смогут побыть наедине или пообщаться с родственниками. Появятся небольшие террасы, в том числе для медперсонала, зоны отдыха. «Брусника» получила площадку возле КГБ №14 в 2015 году. Сейчас в компании обсуждают с региональными властями возможность сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. «В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году», — комментирует директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.