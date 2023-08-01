01 августа 2023

Самолет, летевший в Пермь, развернулся из-за неисправности кондиционирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
Самолет вернулся на стоянку с места запуска Фото:

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, вернулся на стоянку из-за проблем с кондиционированием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по причине неисправности системы кондиционирования. Рейс AZO627 Минеральные Воды — Пермь», — говорится в telegram-канале. Эксплуатантом судна является авиакомпания «Азимут». Согласно онлайн-табло на сайте пермского аэропорта, воздушное судно вылетает из Перми в Минеральные воды с задержкой в 1 час и 10 минут из-за позднего прибытия в Прикамье.

Ранее URA.RU сообщало о прерванном полете из Перми в Москву из-за неисправности системы гидравлики самолета. Судно зарулило на стоянку после обнаружения проблемы.

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Самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, вернулся на стоянку из-за проблем с кондиционированием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по причине неисправности системы кондиционирования. Рейс AZO627 Минеральные Воды — Пермь», — говорится в telegram-канале. Эксплуатантом судна является авиакомпания «Азимут». Согласно онлайн-табло на сайте пермского аэропорта, воздушное судно вылетает из Перми в Минеральные воды с задержкой в 1 час и 10 минут из-за позднего прибытия в Прикамье. Ранее URA.RU сообщало о прерванном полете из Перми в Москву из-за неисправности системы гидравлики самолета. Судно зарулило на стоянку после обнаружения проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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