Самолет, летевший в Пермь, развернулся из-за неисправности кондиционирования

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, вернулся на стоянку из-за проблем с кондиционированием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по причине неисправности системы кондиционирования. Рейс AZO627 Минеральные Воды — Пермь», — говорится в telegram-канале. Эксплуатантом судна является авиакомпания «Азимут». Согласно онлайн-табло на сайте пермского аэропорта, воздушное судно вылетает из Перми в Минеральные воды с задержкой в 1 час и 10 минут из-за позднего прибытия в Прикамье.
Ранее URA.RU сообщало о прерванном полете из Перми в Москву из-за неисправности системы гидравлики самолета. Судно зарулило на стоянку после обнаружения проблемы.
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