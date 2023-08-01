Жителям ЯНАО рассказали, как собирать грибы, чтобы не отравиться

Доктор наук Токарев: грибы нужно собирать вдали от дороги и магистралей

Жителям ЯНАО не рекомендуют собирать грибы вдоль дороги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чтобы не получить отравление после грибной охоты в ЯНАО важно соблюдать меры предосторожности. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU, что грибы нельзя собирать возле дорог и магистралей, а срезать их нужно с целой ножкой.

«Необходимо собирать грибы в плетеные корзины — так они дольше будут свежими. Ни в коем случае нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче грибов. Собирать только хорошо знакомые виды грибов. Первое правило грибника: сомневаешься — не бери», — объяснил врач.

Все собранные грибы необходимо перебрать в тот же день. Обязательно нужно обрабатывать собранный урожай в тот же день. При этом каждый вид грибов должен готовиться отдельно. Запрещается мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Не стоит покупать грибы с рук у неизвестных людей.

«Если вы отравились, то понять это можно через 30 минут, несколько часов или даже через сутки после еды по следующим симптомам: нарастающая слабость, головная боль и головокружение, тошнота, сильная рвота, понос, колики. Необходимо вызвать скорую помощь», — добавил он.

По рекомендации доктора, пока едет скорая больной должен находиться в положении полусидя и дышать свежим воздухом. Необходимо промыть желудок 6—8 стаканами чистой воды и добиться того, чтобы рвота была без примесей пищи. Следует согреть ноги и руки больного с помощью грелок. Дать ему абсорбенты. К примеру, «Энтеросгель», «Фильтрум» или обычный активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 кг веса.

Ранее сообщалось, что жители Ямала ведрами собирают грибы. Тогда они рассказали о большом количестве красноголовиков.