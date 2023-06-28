Компания в ХМАО, обогнавшая «Газпром» по доходам, исправила ошибку в отчете и упала в рейтинге

29 июня 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Лидерство в рейтинге самых доходных компаний России предприятию принесли лишние ноли в отчете Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска, которая показала рекордные доходы и обогнала «Газпром», опустилась в рейтинге с первого на 978 место. По информации из системы СБИС, теперь ее выручка составляет не 214 трлн, как несколько дней назад, а 214 млн рублей: после корректировки в бухгалтерском отчете исчезли три ноля. «Выручка микропредприятия ЮССА за 2022 год — 214,7 млн рублей, чистая прибыль 51,8 млн рублей. По объему выручки компания занимает 978 место среди предприятий округа и 80 место в категории „Строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений“», — указано в системе. В поддержке СБИС сообщили, что изменения произошли из-за того, что компания исправила данные в отчетах. «Изменения в отчетах, предоставляемых предприятиями в ФНС, отражаются в данных системы. На основании обновленной информации автоматически рассчитывается место в рейтинге», — сообщили в техподдержке. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска получила за 2022 год чистую прибыль в 51,8 трлн рублей. Сумма кратно превышает чистый доход «Газпрома» в восемь триллионов рублей.

Компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска, которая показала рекордные доходы и обогнала «Газпром», опустилась в рейтинге с первого на 978 место. По информации из системы СБИС, теперь ее выручка составляет не 214 трлн, как несколько дней назад, а 214 млн рублей: после корректировки в бухгалтерском отчете исчезли три ноля. «Выручка микропредприятия ЮССА за 2022 год — 214,7 млн рублей, чистая прибыль 51,8 млн рублей. По объему выручки компания занимает 978 место среди предприятий округа и 80 место в категории „Строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений“», — указано в системе. В поддержке СБИС сообщили, что изменения произошли из-за того, что компания исправила данные в отчетах. «Изменения в отчетах, предоставляемых предприятиями в ФНС, отражаются в данных системы. На основании обновленной информации автоматически рассчитывается место в рейтинге», — сообщили в техподдержке. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска получила за 2022 год чистую прибыль в 51,8 трлн рублей. Сумма кратно превышает чистый доход «Газпрома» в восемь триллионов рублей.