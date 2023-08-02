Челябинскую ОПГ, нападавшую на военных, отправили в колонию

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Участники группы отправлены в колонию на сроки от пяти с половиной до девяти лет Фото:

Пятерых участников преступной группы, задержанных в Челябинской области, которые организовали нападение на военнослужащих, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, их судили по четырем разным статьям.

«Суд признал виновными пять жителей региона по различным пунктам статей УК России. Среди них мошенничество, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Мужчин приговорили к наказанию в виде лишения свободы от пяти с половиной до девяти лет с отбыванием в колонии строгого и особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что группировка занималась вымогательством, разбоем. В поле их внимания попадали даже военнослужащие. С апреля по июнь 2019 года участники группы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области на территории региона.

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Пятерых участников преступной группы, задержанных в Челябинской области, которые организовали нападение на военнослужащих, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, их судили по четырем разным статьям. «Суд признал виновными пять жителей региона по различным пунктам статей УК России. Среди них мошенничество, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Мужчин приговорили к наказанию в виде лишения свободы от пяти с половиной до девяти лет с отбыванием в колонии строгого и особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что группировка занималась вымогательством, разбоем. В поле их внимания попадали даже военнослужащие. С апреля по июнь 2019 года участники группы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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