Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий политический сезон в странах НАТО станет проукраинским. Он также выразил надежду, что страны Запада будут продолжать поддерживать Киев на том же уровне.
«Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и в предыдущие политические сезоны», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что партнеры Украины продолжат оказывать стране активную военную помощь.
После начала спецоперации Запад стал спонсировать Киев оружием. Однако у стран-партнеров Киева нет столько военной техники, сколько нужно Зеленскому.
Ранее адмирал ВМФ США Дэрил Каудл раскритиковал действия страны по отношению к Украине. Он отметил, что Штаты отправляют Киеву оружие, в котором сами нуждаются.
Также Украина неоднократно нарушала обещания не применять западное оружие вне зоны спецоперации. Страна часто использует иностранную технику для ударов по территориям России, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.