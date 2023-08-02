Зеленский готовится к новому политическому сезону в странах НАТО 02 августа 2023 в 20:36 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский надеется на новые пакеты военной помощи для Украины от стран Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий политический сезон в странах НАТО станет проукраинским. Он также выразил надежду, что страны Запада будут продолжать поддерживать Киев на том же уровне. «Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и в предыдущие политические сезоны», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что партнеры Украины продолжат оказывать стране активную военную помощь. После начала спецоперации Запад стал спонсировать Киев оружием. Однако у стран-партнеров Киева нет столько военной техники, сколько нужно Зеленскому. Ранее адмирал ВМФ США Дэрил Каудл раскритиковал действия страны по отношению к Украине. Он отметил, что Штаты отправляют Киеву оружие, в котором сами нуждаются. Также Украина неоднократно нарушала обещания не применять западное оружие вне зоны спецоперации. Страна часто использует иностранную технику для ударов по территориям России, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий политический сезон в странах НАТО станет проукраинским. Он также выразил надежду, что страны Запада будут продолжать поддерживать Киев на том же уровне. «Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и в предыдущие политические сезоны», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что партнеры Украины продолжат оказывать стране активную военную помощь. После начала спецоперации Запад стал спонсировать Киев оружием. Однако у стран-партнеров Киева нет столько военной техники, сколько нужно Зеленскому. Ранее адмирал ВМФ США Дэрил Каудл раскритиковал действия страны по отношению к Украине. Он отметил, что Штаты отправляют Киеву оружие, в котором сами нуждаются. Также Украина неоднократно нарушала обещания не применять западное оружие вне зоны спецоперации. Страна часто использует иностранную технику для ударов по территориям России, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям