Зеленский готовится к новому политическому сезону в странах НАТО

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Владимир Зеленский надеется на новые пакеты военной помощи для Украины от стран Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий политический сезон в странах НАТО станет проукраинским. Он также выразил надежду, что страны Запада будут продолжать поддерживать Киев на том же уровне.

«Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и в предыдущие политические сезоны», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что партнеры Украины продолжат оказывать стране активную военную помощь.

После начала спецоперации Запад стал спонсировать Киев оружием. Однако у стран-партнеров Киева нет столько военной техники, сколько нужно Зеленскому.

Ранее адмирал ВМФ США Дэрил Каудл раскритиковал действия страны по отношению к Украине. Он отметил, что Штаты отправляют Киеву оружие, в котором сами нуждаются.

Также Украина неоднократно нарушала обещания не применять западное оружие вне зоны спецоперации. Страна часто использует иностранную технику для ударов по территориям России, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий политический сезон в странах НАТО станет проукраинским. Он также выразил надежду, что страны Запада будут продолжать поддерживать Киев на том же уровне. «Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и в предыдущие политические сезоны», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что партнеры Украины продолжат оказывать стране активную военную помощь. После начала спецоперации Запад стал спонсировать Киев оружием. Однако у стран-партнеров Киева нет столько военной техники, сколько нужно Зеленскому. Ранее адмирал ВМФ США Дэрил Каудл раскритиковал действия страны по отношению к Украине. Он отметил, что Штаты отправляют Киеву оружие, в котором сами нуждаются. Также Украина неоднократно нарушала обещания не применять западное оружие вне зоны спецоперации. Страна часто использует иностранную технику для ударов по территориям России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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