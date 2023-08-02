FT: Байден собирается направить оружие в Тайвань вместо Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден направит оружие на Тайвань, пишет FT Фото:

Администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом планирует обратиться к Конгрессу с просьбой о финансировании вооружения для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это позволит ускорить поставки оружия в страну, так как растет угроза со стороны Китая.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг привлек внимание своими заявлениями о возможном конфликте в Азии, аналогичном ситуации на Украине. СМИ считают это за намек на возможное вмешательство НАТО в ситуацию на Тайване и начало новой войны. Также отмечалось, что Соединенные Штаты приобретут списанные ракеты MIM-23 Hawk у Тайваня и планируют отправить их в Киев, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом планирует обратиться к Конгрессу с просьбой о финансировании вооружения для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times. «Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это позволит ускорить поставки оружия в страну, так как растет угроза со стороны Китая. Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг привлек внимание своими заявлениями о возможном конфликте в Азии, аналогичном ситуации на Украине. СМИ считают это за намек на возможное вмешательство НАТО в ситуацию на Тайване и начало новой войны. Также отмечалось, что Соединенные Штаты приобретут списанные ракеты MIM-23 Hawk у Тайваня и планируют отправить их в Киев, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...