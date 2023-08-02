FT: Байден собирается направить оружие в Тайвань вместо Украины

Джо Байден направит оружие на Тайвань, пишет FTФото: Official White House / Cameron Smith
Администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом планирует обратиться к Конгрессу с просьбой о финансировании вооружения для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это позволит ускорить поставки оружия в страну, так как растет угроза со стороны Китая.
Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг привлек внимание своими заявлениями о возможном конфликте в Азии, аналогичном ситуации на Украине. СМИ считают это за намек на возможное вмешательство НАТО в ситуацию на Тайване и начало новой войны. Также отмечалось, что Соединенные Штаты приобретут списанные ракеты MIM-23 Hawk у Тайваня и планируют отправить их в Киев, передает «Национальная служба новостей».
Администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом планирует обратиться к Конгрессу с просьбой о финансировании вооружения для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times. «Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это позволит ускорить поставки оружия в страну, так как растет угроза со стороны Китая. Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг привлек внимание своими заявлениями о возможном конфликте в Азии, аналогичном ситуации на Украине. СМИ считают это за намек на возможное вмешательство НАТО в ситуацию на Тайване и начало новой войны. Также отмечалось, что Соединенные Штаты приобретут списанные ракеты MIM-23 Hawk у Тайваня и планируют отправить их в Киев, передает «Национальная служба новостей».