The Guardian: Украина рискует остаться без поддержки Запада из-за новых конфликтов

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
Если боевые действия Украины и России зайдут в тупик, Запад переключится на другие конфликты, считают журналисты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Растущее напряжение вокруг Тайваня, Северной Кореи, Ирана и Палестины могут отвлечь внимание западных стран от помощи Украине в 2023 году. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Тайвань Северная Корея, Иран и Палестина — все это потенциальные горячие точки, которые могут отвлечь внимание Запада от [российско-украинского] конфликта в 2023 году», — пишет издание. По мнению журналистов, западные страны, в частности США, могут отодвинуть Украину на второй план, если ее боевые действия с Россией зайдут в тупик.

В издании отметили, что Северная Корея вызывает беспокойство западных лидеров из-за быстрорастущего усиления вооружения страны, а именно из-за «быстро распространяющихся ракет и беспилотников, способных нести ядерное оружие». Конфликт между Тайванем и Китаем начался из-за двух спорных островных групп, которые каждая из сторон считает своими. США тогда заняли сторону Тайваня, начав поставлять ему оружие. Журналисты The Wall Street Journal выступили с мнением, что, помогая Украине, Соединенные Штаты испытывают дефицит оружия для его поставок Тайваню.

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Растущее напряжение вокруг Тайваня, Северной Кореи, Ирана и Палестины могут отвлечь внимание западных стран от помощи Украине в 2023 году. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Тайвань Северная Корея, Иран и Палестина — все это потенциальные горячие точки, которые могут отвлечь внимание Запада от [российско-украинского] конфликта в 2023 году», — пишет издание. По мнению журналистов, западные страны, в частности США, могут отодвинуть Украину на второй план, если ее боевые действия с Россией зайдут в тупик. В издании отметили, что Северная Корея вызывает беспокойство западных лидеров из-за быстрорастущего усиления вооружения страны, а именно из-за «быстро распространяющихся ракет и беспилотников, способных нести ядерное оружие». Конфликт между Тайванем и Китаем начался из-за двух спорных островных групп, которые каждая из сторон считает своими. США тогда заняли сторону Тайваня, начав поставлять ему оружие. Журналисты The Wall Street Journal выступили с мнением, что, помогая Украине, Соединенные Штаты испытывают дефицит оружия для его поставок Тайваню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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