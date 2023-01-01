The Guardian: Украина рискует остаться без поддержки Запада из-за новых конфликтов

01 января 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Если боевые действия Украины и России зайдут в тупик, Запад переключится на другие конфликты, считают журналисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Растущее напряжение вокруг Тайваня, Северной Кореи, Ирана и Палестины могут отвлечь внимание западных стран от помощи Украине в 2023 году. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Тайвань Северная Корея, Иран и Палестина — все это потенциальные горячие точки, которые могут отвлечь внимание Запада от [российско-украинского] конфликта в 2023 году», — пишет издание . По мнению журналистов, западные страны, в частности США, могут отодвинуть Украину на второй план, если ее боевые действия с Россией зайдут в тупик. В издании отметили, что Северная Корея вызывает беспокойство западных лидеров из-за быстрорастущего усиления вооружения страны, а именно из-за «быстро распространяющихся ракет и беспилотников, способных нести ядерное оружие». Конфликт между Тайванем и Китаем начался из-за двух спорных островных групп, которые каждая из сторон считает своими. США тогда заняли сторону Тайваня, начав поставлять ему оружие. Журналисты The Wall Street Journal выступили с мнением, что, помогая Украине, Соединенные Штаты испытывают дефицит оружия для его поставок Тайваню.

Растущее напряжение вокруг Тайваня, Северной Кореи, Ирана и Палестины могут отвлечь внимание западных стран от помощи Украине в 2023 году. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Тайвань Северная Корея, Иран и Палестина — все это потенциальные горячие точки, которые могут отвлечь внимание Запада от [российско-украинского] конфликта в 2023 году», — пишет издание. По мнению журналистов, западные страны, в частности США, могут отодвинуть Украину на второй план, если ее боевые действия с Россией зайдут в тупик. В издании отметили, что Северная Корея вызывает беспокойство западных лидеров из-за быстрорастущего усиления вооружения страны, а именно из-за «быстро распространяющихся ракет и беспилотников, способных нести ядерное оружие». Конфликт между Тайванем и Китаем начался из-за двух спорных островных групп, которые каждая из сторон считает своими. США тогда заняли сторону Тайваня, начав поставлять ему оружие. Журналисты The Wall Street Journal выступили с мнением, что, помогая Украине, Соединенные Штаты испытывают дефицит оружия для его поставок Тайваню.