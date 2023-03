Адмирал США разнес командование из-за поставок оружия Украине

Адмирал ВМФ США Дэрил Каудл резко раскритиковал военных подрядчиков, отвечающих за строительство высокоточных ракет для военных кораблей, подлодок и самолетов, из-за поставок оружия Украине. По словам адмирала, США сейчас это оружие нужнее. Об этом сообщает газета The New York Times. «Мы говорим о боевых действиях, о национальной безопасности и борьбе с конкурентом и потенциальным противником, который не похож и на что, что мы когда-либо видели. Пентагон отправляет свои собственные запасы оружия, чтобы помочь Украине сдерживать Россию, а Вашингтон настороженно наблюдает за признаками того, что Китай может спровоцировать новый конфликт, вторгнувшись на Тайвань. Соединенным Штатам не хватает возможности производить оружие, в котором нуждается страна и ее союзники во время повышенной напряженности со сверхдержавами», — приводит слова Каудла The New York Times . США опустошили все свои запасы и из всех сил стараются продолжать поддерживать ВСУ, отмечает издание. За первые 10 месяцев конфликта Украина получила так много ракет «Стингер», что для восполнения запасов Вашингтону нужно будет потратить 13 лет при производстве на пределе мощностей. Для пополнения запасов ракет Javelin понадобится пять лет. Запад помогает Украине уже на протяжении года, передает ОТР. Ранее британская газета The Guardian написала, что у США скоро могут закончиться ресурсы для военной помощи Украине. Издание предполагает, что Вашингтон оставит Украину, когда появятся новые интересы. Российская армия будет уничтожать западное оружие на Украине, цитируют «Дни.ру» спикера Госдумы Вячеслава Володина.

