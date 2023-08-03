WE: Украина хамит в ответ на иностранную помощь

02 августа 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Украина продолжает оказывать давление на Запад, пишет Washington Examiner Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина продолжает проявлять агрессивное поведение в отношении иностранной помощи, вызывая сомнения в своей признательности. Об этом пишет журнал Washington Examiner. «Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что при таком положении Украина не показывает полной своей признательности. Вместо благодарности, она реагирует оскорблениями, что может привести к сокращению помощи в будущем, заключили в журнале. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши о неблагодарности Украины за западные поставки оружия. Украинское МИД заявило, что такие заявления являются неправдивыми и неприемлемыми. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство недостаточностью западной помощи, поставляемой Киеву, передает Life .

Украина продолжает проявлять агрессивное поведение в отношении иностранной помощи, вызывая сомнения в своей признательности. Об этом пишет журнал Washington Examiner. «Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что при таком положении Украина не показывает полной своей признательности. Вместо благодарности, она реагирует оскорблениями, что может привести к сокращению помощи в будущем, заключили в журнале. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши о неблагодарности Украины за западные поставки оружия. Украинское МИД заявило, что такие заявления являются неправдивыми и неприемлемыми. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство недостаточностью западной помощи, поставляемой Киеву, передает Life.