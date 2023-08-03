03 августа 2023

WE: Украина хамит в ответ на иностранную помощь

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Украина продолжает оказывать давление на Запад, пишет Washington Examiner Фото:
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Украина продолжает проявлять агрессивное поведение в отношении иностранной помощи, вызывая сомнения в своей признательности. Об этом пишет журнал Washington Examiner.

«Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что при таком положении Украина не показывает полной своей признательности. Вместо благодарности, она реагирует оскорблениями, что может привести к сокращению помощи в будущем, заключили в журнале.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши о неблагодарности Украины за западные поставки оружия. Украинское МИД заявило, что такие заявления являются неправдивыми и неприемлемыми. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство недостаточностью западной помощи, поставляемой Киеву, передает Life.

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Украина продолжает проявлять агрессивное поведение в отношении иностранной помощи, вызывая сомнения в своей признательности. Об этом пишет журнал Washington Examiner. «Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что при таком положении Украина не показывает полной своей признательности. Вместо благодарности, она реагирует оскорблениями, что может привести к сокращению помощи в будущем, заключили в журнале. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши о неблагодарности Украины за западные поставки оружия. Украинское МИД заявило, что такие заявления являются неправдивыми и неприемлемыми. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство недостаточностью западной помощи, поставляемой Киеву, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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