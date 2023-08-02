Бастрыкин проконтролирует проверку дома с плесенью в Ханты-Мансийске

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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Дом, у которого треснул фундамент не признают аварийным Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку многоквартирного дома в Ханты-Мансийске (ХМАО). Не смотря на то, что в здании протекает кровля, образовалась плесень и разрушается фундамент, оно так и не получило статус аварийного.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о небезопасных условиях проживания в многоквартирном доме по улице Пионерская в Ханты-Мансийске. В здании протекает кровля, фундамент разрушается, образовалась плесень, <…> в зимний период времени промерзают стены», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале «Информационный центр СК России».

Владельцы квартир сообщают, что не смогли добиться признания своего жилья аварийным. Они неоднократно обращались в различные инстанции. Однако это не принесло результатов.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку многоквартирного дома в Ханты-Мансийске (ХМАО). Не смотря на то, что в здании протекает кровля, образовалась плесень и разрушается фундамент, оно так и не получило статус аварийного. «Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о небезопасных условиях проживания в многоквартирном доме по улице Пионерская в Ханты-Мансийске. В здании протекает кровля, фундамент разрушается, образовалась плесень, <…> в зимний период времени промерзают стены», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале «Информационный центр СК России». Владельцы квартир сообщают, что не смогли добиться признания своего жилья аварийным. Они неоднократно обращались в различные инстанции. Однако это не принесло результатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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