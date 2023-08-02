Бастрыкин взял на контроль жалобу пермяков, чьи родственники умерли в больнице

03 августа 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль жалобу пермяков на плохое лечение в больнице города Чайковский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль коллективную жалобу жителей Пермского края, чьи родственники умерли или стали инвалидами после оказания медпомощи в больнице Чайковского. Об этом говорится в посте на странице информационного центра СК России в соцсети «ВКонтакте». «Жители Пермского края сообщили в приемную председателя СК России в соцсети „ВКонтакте“ о несогласии с результатами расследования обстоятельств оказания им и их родственникам медпомощи в больнице города Чайковский. В жалобе указано, что больным должное лечение не оказывалось, поэтому некоторые пациенты скончались, другие стали инвалидами», — написано в посте. По данным ведомства, Александр Бастрыкин потребовал у главы СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина подробный доклад по фактам, озвученным пермяками в жалобе. Обращение жителей Прикамья поставлено на контроль в центральном аппарате следственного комитета России. Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования дела о пермячке, которая умерла, не дождавшись «скорой помощи». Об этом сообщали в пресс-службе СК России.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль коллективную жалобу жителей Пермского края, чьи родственники умерли или стали инвалидами после оказания медпомощи в больнице Чайковского. Об этом говорится в посте на странице информационного центра СК России в соцсети «ВКонтакте». «Жители Пермского края сообщили в приемную председателя СК России в соцсети „ВКонтакте“ о несогласии с результатами расследования обстоятельств оказания им и их родственникам медпомощи в больнице города Чайковский. В жалобе указано, что больным должное лечение не оказывалось, поэтому некоторые пациенты скончались, другие стали инвалидами», — написано в посте. По данным ведомства, Александр Бастрыкин потребовал у главы СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина подробный доклад по фактам, озвученным пермяками в жалобе. Обращение жителей Прикамья поставлено на контроль в центральном аппарате следственного комитета России. Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования дела о пермячке, которая умерла, не дождавшись «скорой помощи». Об этом сообщали в пресс-службе СК России.