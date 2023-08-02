02 августа 2023

Бастрыкин взял на контроль жалобу пермяков, чьи родственники умерли в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль жалобу пермяков на плохое лечение в больнице города Чайковский Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль коллективную жалобу жителей Пермского края, чьи родственники умерли или стали инвалидами после оказания медпомощи в больнице Чайковского. Об этом говорится в посте на странице информационного центра СК России в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Пермского края сообщили в приемную председателя СК России в соцсети „ВКонтакте“ о несогласии с результатами расследования обстоятельств оказания им и их родственникам медпомощи в больнице города Чайковский. В жалобе указано, что больным должное лечение не оказывалось, поэтому некоторые пациенты скончались, другие стали инвалидами», — написано в посте.

По данным ведомства, Александр Бастрыкин потребовал у главы СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина подробный доклад по фактам, озвученным пермяками в жалобе. Обращение жителей Прикамья поставлено на контроль в центральном аппарате следственного комитета России.

Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования дела о пермячке, которая умерла, не дождавшись «скорой помощи». Об этом сообщали в пресс-службе СК России.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль коллективную жалобу жителей Пермского края, чьи родственники умерли или стали инвалидами после оказания медпомощи в больнице Чайковского. Об этом говорится в посте на странице информационного центра СК России в соцсети «ВКонтакте». «Жители Пермского края сообщили в приемную председателя СК России в соцсети „ВКонтакте“ о несогласии с результатами расследования обстоятельств оказания им и их родственникам медпомощи в больнице города Чайковский. В жалобе указано, что больным должное лечение не оказывалось, поэтому некоторые пациенты скончались, другие стали инвалидами», — написано в посте. По данным ведомства, Александр Бастрыкин потребовал у главы СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина подробный доклад по фактам, озвученным пермяками в жалобе. Обращение жителей Прикамья поставлено на контроль в центральном аппарате следственного комитета России. Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования дела о пермячке, которая умерла, не дождавшись «скорой помощи». Об этом сообщали в пресс-службе СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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