02 августа 2023

Бастрыкин взялся за дело свердловчан, месяц жаловавшихся на вонючую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане с июля жаловались на вонючую воду Фото:

Жители Первоуральска (Свердловская область) с июля жаловались на проблему резкого неприятного запаха воды. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль, сообщили в пресс-службе СКР.

«С июля текущего года у воды появился резкий неприятный запах, что не позволяет использовать ее в бытовых целях. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Предполагается, что запах возник из-за подключения источника водоснабжения, который долгое время не использовали, а также не провели промывку и дезинфекцию перед подачей воды. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.

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Жители Первоуральска (Свердловская область) с июля жаловались на проблему резкого неприятного запаха воды. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль, сообщили в пресс-службе СКР. «С июля текущего года у воды появился резкий неприятный запах, что не позволяет использовать ее в бытовых целях. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Предполагается, что запах возник из-за подключения источника водоснабжения, который долгое время не использовали, а также не провели промывку и дезинфекцию перед подачей воды. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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