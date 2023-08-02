Бастрыкин взялся за дело свердловчан, месяц жаловавшихся на вонючую воду

Жители Первоуральска (Свердловская область) с июля жаловались на проблему резкого неприятного запаха воды. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль, сообщили в пресс-службе СКР.
«С июля текущего года у воды появился резкий неприятный запах, что не позволяет использовать ее в бытовых целях. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Предполагается, что запах возник из-за подключения источника водоснабжения, который долгое время не использовали, а также не провели промывку и дезинфекцию перед подачей воды. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.
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