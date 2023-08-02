02 августа 2023

Пермский студент спас тонущего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, пляж, отдых, пермь
Пермяк спас ребенка, который едва не утонул в реке Фото:

Студент из Перми Валерий Гордеев спас тонущего мальчика, когда 30 июля отдыхал на пляже в Закамске. Об этом рассказала подруга пермяка.

«Валерий Гордеев увидел рядом с мостом, барахтающегося в воде мальчика, который звал на помощь. Студент бросился спасать ребенка и сумел вынести его на руках на берег», — пишет «КП-Пермь», ссылаясь на подругу молодого человека.

По словам подруги студента, мальчик от испуга не сразу смог показать с кем пришел на пляж. Затем он вспомнил, где была бабушка. Женщина поблагодарила Гордеева за спасение внука и затем они ушли.

Ранее в Перми матросы-спасатели помогли ребенку, который начал тонуть во время купания. Десятилетний мальчик отдыхал у воды с друзьями без сопровождения взрослых. Об этом написано в посте в группе городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте»

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Студент из Перми Валерий Гордеев спас тонущего мальчика, когда 30 июля отдыхал на пляже в Закамске. Об этом рассказала подруга пермяка. «Валерий Гордеев увидел рядом с мостом, барахтающегося в воде мальчика, который звал на помощь. Студент бросился спасать ребенка и сумел вынести его на руках на берег», — пишет «КП-Пермь», ссылаясь на подругу молодого человека. По словам подруги студента, мальчик от испуга не сразу смог показать с кем пришел на пляж. Затем он вспомнил, где была бабушка. Женщина поблагодарила Гордеева за спасение внука и затем они ушли. Ранее в Перми матросы-спасатели помогли ребенку, который начал тонуть во время купания. Десятилетний мальчик отдыхал у воды с друзьями без сопровождения взрослых. Об этом написано в посте в группе городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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