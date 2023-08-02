Пермский студент спас тонущего ребенка

Студент из Перми Валерий Гордеев спас тонущего мальчика, когда 30 июля отдыхал на пляже в Закамске. Об этом рассказала подруга пермяка.
«Валерий Гордеев увидел рядом с мостом, барахтающегося в воде мальчика, который звал на помощь. Студент бросился спасать ребенка и сумел вынести его на руках на берег», — пишет «
По словам подруги студента, мальчик от испуга не сразу смог показать с кем пришел на пляж. Затем он вспомнил, где была бабушка. Женщина поблагодарила Гордеева за спасение внука и затем они ушли.
Ранее в Перми матросы-спасатели помогли ребенку, который начал тонуть во время купания. Десятилетний мальчик отдыхал у воды с друзьями без сопровождения взрослых. Об этом написано в посте в группе городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте»
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