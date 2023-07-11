В Перми спасли десятилетнего ребенка, который начал тонуть во время купания

В Перми матросы-спасатели помогли ребенку, который начал тонуть во время купания. Десятилетний мальчик отдыхал у воды с друзьями без сопровождения взрослых. Об этом сообщается в группе городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте»
«10 июля поступила информация от матросов-спасателей о тонувшем ребенке десяти лет. Матросы-спасатели вовремя эвакуировали пострадавшего на берег, сердечно-легочная реанимация не потребовалась. Подросток с друзьями посещали берег без сопровождения взрослых», — сообщает служба. Также помощь была оказана 58-летнему мужчине. Во время заплыва у него открылось сильное носовое кровотечение, из-за чего пермяк стал захлебываться.
Мужчину на лодке эвакуировали на берег и оказали первую помощь. URA.RU писало, что в минувший выходной, 9 июля, на водоемах в Прикамье утонуло четверо мужчин. Спасатели призывают пермяков соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться исключительно на оборудованных пляжах и не заплывать за буйки.
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