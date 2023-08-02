В ЯНАО мэрия не может обеспечить контроль за бездомными животными

В Тазовском (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Приют для бездомных животных в поселке Тазовский переполнен, в оборудованных для содержания животных помещениях содержится в четыре с половиной раза больше собак и в пять раз больше кошек. Допущено бесконтрольное перемещение животных, а высота забора приюта не способна предотвратить их самовольный выход за его территорию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
В результате недосмотра со стороны местной администрации и руководства фонда помощи животным «Хочу домой», от нападения и укусов собак пострадали с начала года 29 местных жителей, из которых 16 несовершеннолетних. Прокурор района внес представления главе администрации района и генеральному директору фонда.
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