В ЯНАО мэрия не может обеспечить контроль за бездомными животными

Администрация Тазовского района ЯНАО не контролирует содержание бездомных животных

03 августа 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

В Тазовском животные из приюта нападают на местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тазовском (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Приют для бездомных животных в поселке Тазовский переполнен, в оборудованных для содержания животных помещениях содержится в четыре с половиной раза больше собак и в пять раз больше кошек. Допущено бесконтрольное перемещение животных, а высота забора приюта не способна предотвратить их самовольный выход за его территорию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В результате недосмотра со стороны местной администрации и руководства фонда помощи животным «Хочу домой», от нападения и укусов собак пострадали с начала года 29 местных жителей, из которых 16 несовершеннолетних. Прокурор района внес представления главе администрации района и генеральному директору фонда.

В Тазовском (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Приют для бездомных животных в поселке Тазовский переполнен, в оборудованных для содержания животных помещениях содержится в четыре с половиной раза больше собак и в пять раз больше кошек. Допущено бесконтрольное перемещение животных, а высота забора приюта не способна предотвратить их самовольный выход за его территорию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В результате недосмотра со стороны местной администрации и руководства фонда помощи животным «Хочу домой», от нападения и укусов собак пострадали с начала года 29 местных жителей, из которых 16 несовершеннолетних. Прокурор района внес представления главе администрации района и генеральному директору фонда.