02 августа 2023
01 августа 2023

В ЯНАО мэрия не может обеспечить контроль за бездомными животными

Администрация Тазовского района ЯНАО не контролирует содержание бездомных животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган, собака, бездомный, пес, клетка, приют животных, приют для собак
В Тазовском животные из приюта нападают на местных жителей Фото:

В Тазовском (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Приют для бездомных животных в поселке Тазовский переполнен, в оборудованных для содержания животных помещениях содержится в четыре с половиной раза больше собак и в пять раз больше кошек. Допущено бесконтрольное перемещение животных, а высота забора приюта не способна предотвратить их самовольный выход за его территорию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

В результате недосмотра со стороны местной администрации и руководства фонда помощи животным «Хочу домой», от нападения и укусов собак пострадали с начала года 29 местных жителей, из которых 16 несовершеннолетних. Прокурор района внес представления главе администрации района и генеральному директору фонда.

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В Тазовском (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Приют для бездомных животных в поселке Тазовский переполнен, в оборудованных для содержания животных помещениях содержится в четыре с половиной раза больше собак и в пять раз больше кошек. Допущено бесконтрольное перемещение животных, а высота забора приюта не способна предотвратить их самовольный выход за его территорию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В результате недосмотра со стороны местной администрации и руководства фонда помощи животным «Хочу домой», от нападения и укусов собак пострадали с начала года 29 местных жителей, из которых 16 несовершеннолетних. Прокурор района внес представления главе администрации района и генеральному директору фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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