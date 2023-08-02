Екатеринбуржец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице. Фото

Полиция Екатеринбурга ищет родителей ребенка, которого забыли на детской площадке

03 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Велосипед был найден, но его хозяин исчез (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Подробности инцидента URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга бдительные граждане во дворе по улице Баумана, 51 увидели девочку в возрасте 5-6 лет, которая долгое время находилась без присмотра взрослых. Представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», — рассказал Горелых. Велосипед мужчины был найден, однако сам он пропал. Сейчас полицейские ведут розыск родителей девочки, сама она помещена в детский приют. Девочка сообщила, что ее зовут Соня, ей пять лет. На вопрос, где она живет, Соня ответить не смогла. По городу распространены ориентировки с приметами ребенка: рост 128 см, волосы светло-русые, длинные, глаза голубые, в ушах серьги в форме цветочка. «Всех, кто располагает информацией о личности найденной девочки и ее родителей, просим обратиться в дежурную часть территориального ОВД по телефону 8 (343) 356-42-14», — добавил полковник. Он пообещал сообщить о результатах поиска родителей ребенка дополнительно. Всех, кто что-то знает о Соне и ее родных, просят позвонить в полицию Фото: предоставлено В.Н. Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Подробности инцидента URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга бдительные граждане во дворе по улице Баумана, 51 увидели девочку в возрасте 5-6 лет, которая долгое время находилась без присмотра взрослых. Представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», — рассказал Горелых. Велосипед мужчины был найден, однако сам он пропал. Сейчас полицейские ведут розыск родителей девочки, сама она помещена в детский приют. Девочка сообщила, что ее зовут Соня, ей пять лет. На вопрос, где она живет, Соня ответить не смогла. По городу распространены ориентировки с приметами ребенка: рост 128 см, волосы светло-русые, длинные, глаза голубые, в ушах серьги в форме цветочка. «Всех, кто располагает информацией о личности найденной девочки и ее родителей, просим обратиться в дежурную часть территориального ОВД по телефону 8 (343) 356-42-14», — добавил полковник. Он пообещал сообщить о результатах поиска родителей ребенка дополнительно.