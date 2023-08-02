Один из дворов на улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске превратился в озеро. После прошедшего ливня, вода не уходит несколько суток.
«После сильного дождя накануне вода так и не ушла. По словам людей, воду приезжали откачивать, но это не помогло», — сообщает издание «Наш Челябинск».
По словам подписчиков издания, в жилом комплексе нет ни дорог, ни транспорта. Сейчас жители и вовсе заблокированы во дворе. Таксисты отказываются принимать вызовы.
URA.RU связалось с мэрией Челябинска. Там заявили, что залитая территория, куда жители ставят свои автомобили не относится к муниципальным землям. Тем не менее власти направили сотрудников МУП ПОВВ и МБУ «ЭВИС» для откачки воды.
Прошедший накануне ливень стал причиной дорожного коллапса. В некоторых районах вода скрывала дорожные ограждения. Водители были вынуждены снижать скорость при проезде затопленных участков.
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