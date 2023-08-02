Двор в Челябинске превратился в озеро после ливня. Видео

03 августа 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Власти направили специалистов для откачки воды Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Один из дворов на улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске превратился в озеро. После прошедшего ливня, вода не уходит несколько суток. «После сильного дождя накануне вода так и не ушла. По словам людей, воду приезжали откачивать, но это не помогло», — сообщает издание «Наш Челябинск». По словам подписчиков издания, в жилом комплексе нет ни дорог, ни транспорта. Сейчас жители и вовсе заблокированы во дворе. Таксисты отказываются принимать вызовы. URA.RU связалось с мэрией Челябинска. Там заявили, что залитая территория, куда жители ставят свои автомобили не относится к муниципальным землям. Тем не менее власти направили сотрудников МУП ПОВВ и МБУ «ЭВИС» для откачки воды. Прошедший накануне ливень стал причиной дорожного коллапса. В некоторых районах вода скрывала дорожные ограждения. Водители были вынуждены снижать скорость при проезде затопленных участков.

Один из дворов на улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске превратился в озеро. После прошедшего ливня, вода не уходит несколько суток. «После сильного дождя накануне вода так и не ушла. По словам людей, воду приезжали откачивать, но это не помогло», — сообщает издание «Наш Челябинск». По словам подписчиков издания, в жилом комплексе нет ни дорог, ни транспорта. Сейчас жители и вовсе заблокированы во дворе. Таксисты отказываются принимать вызовы. URA.RU связалось с мэрией Челябинска. Там заявили, что залитая территория, куда жители ставят свои автомобили не относится к муниципальным землям. Тем не менее власти направили сотрудников МУП ПОВВ и МБУ «ЭВИС» для откачки воды. Прошедший накануне ливень стал причиной дорожного коллапса. В некоторых районах вода скрывала дорожные ограждения. Водители были вынуждены снижать скорость при проезде затопленных участков.