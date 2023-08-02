02 августа 2023

Двор в Челябинске превратился в озеро после ливня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление улицы, Челябинск, вода, потоп
Власти направили специалистов для откачки воды Фото:

Один из дворов на улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске превратился в озеро. После прошедшего ливня, вода не уходит несколько суток.

«После сильного дождя накануне вода так и не ушла. По словам людей, воду приезжали откачивать, но это не помогло», — сообщает издание «Наш Челябинск».

По словам подписчиков издания, в жилом комплексе нет ни дорог, ни транспорта. Сейчас жители и вовсе заблокированы во дворе. Таксисты отказываются принимать вызовы.

URA.RU связалось с мэрией Челябинска. Там заявили, что залитая территория, куда жители ставят свои автомобили не относится к муниципальным землям. Тем не менее власти направили сотрудников МУП ПОВВ и МБУ «ЭВИС» для откачки воды.

Прошедший накануне ливень стал причиной дорожного коллапса. В некоторых районах вода скрывала дорожные ограждения. Водители были вынуждены снижать скорость при проезде затопленных участков.

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Один из дворов на улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске превратился в озеро. После прошедшего ливня, вода не уходит несколько суток. «После сильного дождя накануне вода так и не ушла. По словам людей, воду приезжали откачивать, но это не помогло», — сообщает издание «Наш Челябинск». По словам подписчиков издания, в жилом комплексе нет ни дорог, ни транспорта. Сейчас жители и вовсе заблокированы во дворе. Таксисты отказываются принимать вызовы. URA.RU связалось с мэрией Челябинска. Там заявили, что залитая территория, куда жители ставят свои автомобили не относится к муниципальным землям. Тем не менее власти направили сотрудников МУП ПОВВ и МБУ «ЭВИС» для откачки воды. Прошедший накануне ливень стал причиной дорожного коллапса. В некоторых районах вода скрывала дорожные ограждения. Водители были вынуждены снижать скорость при проезде затопленных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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