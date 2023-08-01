Челябинск затопило ливнем. Видео

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Ливень в Челябинске, пикап, ливень, уаз патриот, дождь
Автомобили с трудом передвигаются по дорогам Фото:

В Челябинске вечером 1 августа продолжается сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешают транспорту нормально передвигаться. С помощью видеокамер «Интерсвязи» можно рассмотреть состояние дорог в городе.

«Машины буквально бороздят проезжие части. В некоторых районах глубинах луж внушительная. Автомобили вынуждены снижать скорость, проезжая потопы», — сообщают читатели URA.RU.

В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потопы. В Ленинском районе, по словам пользовательницы Марии А., дождь идет стеной. В Советском районе затопило придворовое пространство. Местные жители сравнили свой двор с Венецией.

На северо-западе Челябинска, по словам читателей URA.RU, пока все не так плохо. Дождик есть, но слабый.

Больше всех от дождя страдают жители Старокамышинска и Копейска. У них из-за дождя уже не видно дорожных ограждений.

На аппаратном совещании 31 июля главе города Наталье Котовой доложили, что ливневки готовят к сильным дождям. Город, по словам вице-мэра Андрея Ксензова, готов к капризам непогоды.

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В Челябинске вечером 1 августа продолжается сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешают транспорту нормально передвигаться. С помощью видеокамер «Интерсвязи» можно рассмотреть состояние дорог в городе. «Машины буквально бороздят проезжие части. В некоторых районах глубинах луж внушительная. Автомобили вынуждены снижать скорость, проезжая потопы», — сообщают читатели URA.RU. В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потопы. В Ленинском районе, по словам пользовательницы Марии А., дождь идет стеной. В Советском районе затопило придворовое пространство. Местные жители сравнили свой двор с Венецией. На северо-западе Челябинска, по словам читателей URA.RU, пока все не так плохо. Дождик есть, но слабый. Больше всех от дождя страдают жители Старокамышинска и Копейска. У них из-за дождя уже не видно дорожных ограждений. На аппаратном совещании 31 июля главе города Наталье Котовой доложили, что ливневки готовят к сильным дождям. Город, по словам вице-мэра Андрея Ксензова, готов к капризам непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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