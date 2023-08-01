Автомобили с трудом передвигаются по дорогам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вечером 1 августа продолжается сильный ливень. На дорогах образовались большие лужи, которые мешают транспорту нормально передвигаться. С помощью видеокамер «Интерсвязи» можно рассмотреть состояние дорог в городе.

«Машины буквально бороздят проезжие части. В некоторых районах глубинах луж внушительная. Автомобили вынуждены снижать скорость, проезжая потопы», — сообщают читатели URA.RU.

В социальных сетях жители сразу нескольких районов пожаловались на потопы. В Ленинском районе, по словам пользовательницы Марии А., дождь идет стеной. В Советском районе затопило придворовое пространство. Местные жители сравнили свой двор с Венецией.

На северо-западе Челябинска, по словам читателей URA.RU, пока все не так плохо. Дождик есть, но слабый.

Больше всех от дождя страдают жители Старокамышинска и Копейска. У них из-за дождя уже не видно дорожных ограждений.

На аппаратном совещании 31 июля главе города Наталье Котовой доложили, что ливневки готовят к сильным дождям. Город, по словам вице-мэра Андрея Ксензова, готов к капризам непогоды.