17 июля 2023

В мэрии Кургана опустел отдел, ответственный за жилищный контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, увольнение, триколор, флаг россии
Из мэрии Кургана, спустя месяц после назначения уволился ответственный за ЖКХ Фото:

В Кургане Сергей Кузнецов уволился с должности заведующего отделом департамента ЖКХ городской администрации. Об этом URA.RU сообщили источник, связанный с муниципальными властями. В отделе Кузнецов оставался один, все специалисты ранее уволились.

«Новый завотделом уже уволился. Он был на испытательном сроке, но не смог сработаться с директором департамента Романом Медведевым», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Кузнецов был уволен по собственному желанию. «На период подбора кандидата, обязанности заведующего отделом временно исполняет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Андрей Благинин», — сообщают в администрации.

Роман Медведев представил нового завотделом чуть более месяца назад. Кузнецов является выпускником Уральского юридического института МВД. В первую очередь, ему поручили заняться вопросами уборки территорий многоквартирных домов и завершить работу по составлению реестра домов, ограждения которых находятся в ненадлежащем состоянии. Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте ЖКХ было пять вакантных мест. Представители мэрии утверждали, что проблем с кадрами нет.

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В Кургане Сергей Кузнецов уволился с должности заведующего отделом департамента ЖКХ городской администрации. Об этом URA.RU сообщили источник, связанный с муниципальными властями. В отделе Кузнецов оставался один, все специалисты ранее уволились. «Новый завотделом уже уволился. Он был на испытательном сроке, но не смог сработаться с директором департамента Романом Медведевым», — сообщает инсайдер. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Кузнецов был уволен по собственному желанию. «На период подбора кандидата, обязанности заведующего отделом временно исполняет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Андрей Благинин», — сообщают в администрации. Роман Медведев представил нового завотделом чуть более месяца назад. Кузнецов является выпускником Уральского юридического института МВД. В первую очередь, ему поручили заняться вопросами уборки территорий многоквартирных домов и завершить работу по составлению реестра домов, ограждения которых находятся в ненадлежащем состоянии. Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте ЖКХ было пять вакантных мест. Представители мэрии утверждали, что проблем с кадрами нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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