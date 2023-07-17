В мэрии Кургана опустел отдел, ответственный за жилищный контроль

18 июля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Из мэрии Кургана, спустя месяц после назначения уволился ответственный за ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане Сергей Кузнецов уволился с должности заведующего отделом департамента ЖКХ городской администрации. Об этом URA.RU сообщили источник, связанный с муниципальными властями. В отделе Кузнецов оставался один, все специалисты ранее уволились. «Новый завотделом уже уволился. Он был на испытательном сроке, но не смог сработаться с директором департамента Романом Медведевым», — сообщает инсайдер. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Кузнецов был уволен по собственному желанию. «На период подбора кандидата, обязанности заведующего отделом временно исполняет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Андрей Благинин», — сообщают в администрации. Роман Медведев представил нового завотделом чуть более месяца назад. Кузнецов является выпускником Уральского юридического института МВД. В первую очередь, ему поручили заняться вопросами уборки территорий многоквартирных домов и завершить работу по составлению реестра домов, ограждения которых находятся в ненадлежащем состоянии. Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте ЖКХ было пять вакантных мест. Представители мэрии утверждали, что проблем с кадрами нет.

В Кургане Сергей Кузнецов уволился с должности заведующего отделом департамента ЖКХ городской администрации. Об этом URA.RU сообщили источник, связанный с муниципальными властями. В отделе Кузнецов оставался один, все специалисты ранее уволились. «Новый завотделом уже уволился. Он был на испытательном сроке, но не смог сработаться с директором департамента Романом Медведевым», — сообщает инсайдер. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Кузнецов был уволен по собственному желанию. «На период подбора кандидата, обязанности заведующего отделом временно исполняет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Андрей Благинин», — сообщают в администрации. Роман Медведев представил нового завотделом чуть более месяца назад. Кузнецов является выпускником Уральского юридического института МВД. В первую очередь, ему поручили заняться вопросами уборки территорий многоквартирных домов и завершить работу по составлению реестра домов, ограждения которых находятся в ненадлежащем состоянии. Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте ЖКХ было пять вакантных мест. Представители мэрии утверждали, что проблем с кадрами нет.