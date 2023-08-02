Мишустин одобрил создание нового мегапроекта в ХМАО

Премьер Мишустин одобрил создание ИНТЦ «Юнити Парк» в Сургуте

03 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Премьер Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» в Сургуте. На сайте Правительства России сообщается, что ИНТЦ создается по поручению президента РФ Владимира Путина. «По поручению президента в Ханты-Мансийском автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) „Юнити Парк“. Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — указано в публикации. ИНТЦ создается на базе Сургутского государственного университета, большинство площадок будет обустроено в Сургуте. «Юнити Парк» займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Проект планирует привлечь частных и государственных инвесторов. Компаниям, готовым вкладывать средства в развитие «Юнити Парка», правительство Югры предоставит на льготных условиях землю и объекты инфраструктуры. Ранее URA.RU писало о визите вице-премьера РФ Дениса Мантурова в Сургут, где ему презентовали проект «Юнити Парка». Он провел ряд рабочих встреч с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, губернатором ХМАО Натальей Комаровой, на которых в том числе обсуждалось создание ИНТЦ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» в Сургуте. На сайте Правительства России сообщается, что ИНТЦ создается по поручению президента РФ Владимира Путина. «По поручению президента в Ханты-Мансийском автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) „Юнити Парк“. Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — указано в публикации. ИНТЦ создается на базе Сургутского государственного университета, большинство площадок будет обустроено в Сургуте. «Юнити Парк» займется разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Проект планирует привлечь частных и государственных инвесторов. Компаниям, готовым вкладывать средства в развитие «Юнити Парка», правительство Югры предоставит на льготных условиях землю и объекты инфраструктуры. Ранее URA.RU писало о визите вице-премьера РФ Дениса Мантурова в Сургут, где ему презентовали проект «Юнити Парка». Он провел ряд рабочих встреч с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, губернатором ХМАО Натальей Комаровой, на которых в том числе обсуждалось создание ИНТЦ.