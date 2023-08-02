В пермском аэропорту самолет не вылетел в Стамбул из-за отказа двигателя

В пермском аэропорту Большое Савино самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Стамбул из-за проблем с двигателем. Экипаж авиалайнера Sukhoi Superjet запросил возврат на стоянку по техническим причинам.
«Аэропорт Пермь. Экипаж самолета RRJ-100 запросил выталкивание в точку запуска и запуск двигателей для отправления. В 23.37 экипаж запросил возврат на стоянку по технической причине. После уточнения причины доложил о не запуске левого двигателя», — сообщает telegram-канал «Aviaincident».
По данным сайта пермского аэропорта, вылет соответствующего рейса запланирован на 3 августа, на 13:30 по местному времени. В пути он проведет около пяти часов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.