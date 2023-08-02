02 августа 2023

В пермском аэропорту самолет не вылетел в Стамбул из-за отказа двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
У самолета авиакомпании Red Wings отказал левый двигатель Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Стамбул из-за проблем с двигателем. Экипаж авиалайнера Sukhoi Superjet запросил возврат на стоянку по техническим причинам.

«Аэропорт Пермь. Экипаж самолета RRJ-100 запросил выталкивание в точку запуска и запуск двигателей для отправления. В 23.37 экипаж запросил возврат на стоянку по технической причине. После уточнения причины доложил о не запуске левого двигателя», — сообщает telegram-канал «Aviaincident».

По данным сайта пермского аэропорта, вылет соответствующего рейса запланирован на 3 августа, на 13:30 по местному времени. В пути он проведет около пяти часов.

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В пермском аэропорту Большое Савино самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Стамбул из-за проблем с двигателем. Экипаж авиалайнера Sukhoi Superjet запросил возврат на стоянку по техническим причинам. «Аэропорт Пермь. Экипаж самолета RRJ-100 запросил выталкивание в точку запуска и запуск двигателей для отправления. В 23.37 экипаж запросил возврат на стоянку по технической причине. После уточнения причины доложил о не запуске левого двигателя», — сообщает telegram-канал «Aviaincident». По данным сайта пермского аэропорта, вылет соответствующего рейса запланирован на 3 августа, на 13:30 по местному времени. В пути он проведет около пяти часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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