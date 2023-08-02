02 августа 2023

В Тюмени чиновник Ростехнадзора прятал взятки, прикрываясь тестем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Взятки чиновник брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз Фото:

Начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора прятал деньги, полученные от взяток, покупая недвижимость и открывая счета на своего тестя. Об этом журналистам рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских.

«В отношении начальника одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора возбуждены уголовные дела. С 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Он также приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей», — рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских в интервью изданию «Тюменская область сегодня».

Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте. Как удалось выяснить, взятки он брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают взяточничество традицией и особенностью культуры. А 9% участников опроса заявили, что тюменские власти могли бы, но не хотят бороться с коррупцией.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора прятал деньги, полученные от взяток, покупая недвижимость и открывая счета на своего тестя. Об этом журналистам рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских. «В отношении начальника одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора возбуждены уголовные дела. С 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Он также приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей», — рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских в интервью изданию «Тюменская область сегодня». Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте. Как удалось выяснить, взятки он брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре. Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают взяточничество традицией и особенностью культуры. А 9% участников опроса заявили, что тюменские власти могли бы, но не хотят бороться с коррупцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...