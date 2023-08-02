В Тюмени чиновник Ростехнадзора прятал взятки, прикрываясь тестем

03 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Взятки чиновник брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора прятал деньги, полученные от взяток, покупая недвижимость и открывая счета на своего тестя. Об этом журналистам рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских. «В отношении начальника одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора возбуждены уголовные дела. С 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Он также приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей», — рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских в интервью изданию «Тюменская область сегодня». Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте. Как удалось выяснить, взятки он брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре. Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают взяточничество традицией и особенностью культуры. А 9% участников опроса заявили, что тюменские власти могли бы, но не хотят бороться с коррупцией.

Начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора прятал деньги, полученные от взяток, покупая недвижимость и открывая счета на своего тестя. Об этом журналистам рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских. «В отношении начальника одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора возбуждены уголовные дела. С 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Он также приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей», — рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских в интервью изданию «Тюменская область сегодня». Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте. Как удалось выяснить, взятки он брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре. Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают взяточничество традицией и особенностью культуры. А 9% участников опроса заявили, что тюменские власти могли бы, но не хотят бороться с коррупцией.