Тюменцы считают взяточничество традицией и особенностью культуры

Тюменцы считают, что брать и давать взятки — это традиция Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области назвали главной причиной коррупции то, что она является особенностью национальной культуры. Информация представлена в докладе о деятельности по противодействию коррупции в регионе, документ есть в распоряжении URA.RU. Алчность чиновников тюменцы поставили на второе место.

«Жителям Тюменской области предложили назвать причины „деловой“ коррупции (ее проявление во взаимоотношениях бизнеса и власти — прим. URA.RU). По мнению 33% участников опроса основной причиной коррупции являются сложившиеся традиции в обществе, особенности национальной культуры», — говорится в докладе за 2022 год.

На второе место тюменцы поставили алчность чиновников и иных должностных лиц. На третье — сложное и противоречивое законодательство.

При этом в 50% случаев респонденты отметили, что руководство Тюменской области хочет и может эффективно бороться с коррупцией. О том, что власти хотели бы победить взяточничество, но не могут это сделать, заявили 8% опрошенных. 9% посчитали, что чиновники могли бы, но не хотят искоренять коррупцию, а 6% — что и не могут, и не хотят.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких сферах, по мнению тюменцев, взятки приходится давать чаще всего. Лидирующую позицию заняли ситуации, когда жители взаимодействуют с сотрудниками ГИБДД.