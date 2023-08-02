02 августа 2023

Инсайд: Андрей Турчак посетит Пермь в конце августа

Андрей Турчак приедет в Пермь 29 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, турчак андрей
Планируется, что Турчак вручит партбилет Дмитрию Махонину Фото:

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 29 августа приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.

«Турчак должен приехать 29 августа. Он намерен провести совещание по социальной догазификации. Пермский край занимает лидирующие позиции в стране по реализации этого направления», — рассказал собеседник.

Также планируется, что Турчак во время этого визита лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона вступает в партию и в перспективе возглавит реготделение. Андрея Турчака ждали в июле, но он не смог приехать из-за травмы.

Другой инсайдер отметил, что у Турчака в графике пока не стоит визит в Пермь. Но, по его данным, действительно речь идет о конце августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России» и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответы не были получены.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 29 августа приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. «Турчак должен приехать 29 августа. Он намерен провести совещание по социальной догазификации. Пермский край занимает лидирующие позиции в стране по реализации этого направления», — рассказал собеседник. Также планируется, что Турчак во время этого визита лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона вступает в партию и в перспективе возглавит реготделение. Андрея Турчака ждали в июле, но он не смог приехать из-за травмы. Другой инсайдер отметил, что у Турчака в графике пока не стоит визит в Пермь. Но, по его данным, действительно речь идет о конце августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России» и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответы не были получены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...