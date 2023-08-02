Инсайд: Андрей Турчак посетит Пермь в конце августа

Андрей Турчак приедет в Пермь 29 августа

03 августа 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Планируется, что Турчак вручит партбилет Дмитрию Махонину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 29 августа приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. «Турчак должен приехать 29 августа. Он намерен провести совещание по социальной догазификации. Пермский край занимает лидирующие позиции в стране по реализации этого направления», — рассказал собеседник. Также планируется, что Турчак во время этого визита лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона вступает в партию и в перспективе возглавит реготделение. Андрея Турчака ждали в июле, но он не смог приехать из-за травмы. Другой инсайдер отметил, что у Турчака в графике пока не стоит визит в Пермь. Но, по его данным, действительно речь идет о конце августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России» и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответы не были получены.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 29 августа приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. «Турчак должен приехать 29 августа. Он намерен провести совещание по социальной догазификации. Пермский край занимает лидирующие позиции в стране по реализации этого направления», — рассказал собеседник. Также планируется, что Турчак во время этого визита лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона вступает в партию и в перспективе возглавит реготделение. Андрея Турчака ждали в июле, но он не смог приехать из-за травмы. Другой инсайдер отметил, что у Турчака в графике пока не стоит визит в Пермь. Но, по его данным, действительно речь идет о конце августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России» и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответы не были получены.