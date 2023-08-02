Инсайд: Андрей Турчак посетит Пермь в конце августа

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 29 августа приедет в Пермь. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.
«Турчак должен приехать 29 августа. Он намерен провести совещание по социальной догазификации. Пермский край занимает лидирующие позиции в стране по реализации этого направления», — рассказал собеседник.
Также планируется, что Турчак во время этого визита лично вручит партбилет «Единой России» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона вступает в партию и в перспективе возглавит реготделение. Андрея Турчака ждали в июле, но он не смог приехать из-за травмы.
Другой инсайдер отметил, что у Турчака в графике пока не стоит визит в Пермь. Но, по его данным, действительно речь идет о конце августа. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России» и в пресс-службу губернатора. На момент публикации ответы не были получены.
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