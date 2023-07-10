Источник: пермский губернатор Махонин вступает в «Единую Россию»

Пермский губернатор Махонин вступает в «Единую Россию»

Дмитрий Махонин получит партбилет в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ближайшее время вступит в «Единую Россию». Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах.

«Это федеральная установка, губернаторы должны быть членами партии и возглавлять реготделения «Единой России», — поясняет собеседник. Партбилет Махонин получит в ближайшее время.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу ЦИК «Единой России». На момент публикации ответ не был получен.

Дмитрий Махонин в 2016 году участвовал в выборах в госдуму по спискам партии «Яблоко». В 2020 году на выборы губернатора Махонина выдвинула «Единая Россия», он возглавлял список партии на выборах в заксобрание в 2021 году, но все эти годы он оставался беспартийным.