Источник: пермский губернатор Махонин вступает в «Единую Россию»

Пермский губернатор Махонин вступает в «Единую Россию»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин получит партбилет в ближайшее время Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ближайшее время вступит в «Единую Россию». Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах.

«Это федеральная установка, губернаторы должны быть членами партии и возглавлять реготделения «Единой России», — поясняет собеседник. Партбилет Махонин получит в ближайшее время.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу ЦИК «Единой России». На момент публикации ответ не был получен.

Дмитрий Махонин в 2016 году участвовал в выборах в госдуму по спискам партии «Яблоко». В 2020 году на выборы губернатора Махонина выдвинула «Единая Россия», он возглавлял список партии на выборах в заксобрание в 2021 году, но все эти годы он оставался беспартийным.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ближайшее время вступит в «Единую Россию». Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах. «Это федеральная установка, губернаторы должны быть членами партии и возглавлять реготделения «Единой России», — поясняет собеседник. Партбилет Махонин получит в ближайшее время. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу ЦИК «Единой России». На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин в 2016 году участвовал в выборах в госдуму по спискам партии «Яблоко». В 2020 году на выборы губернатора Махонина выдвинула «Единая Россия», он возглавлял список партии на выборах в заксобрание в 2021 году, но все эти годы он оставался беспартийным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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