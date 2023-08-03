Путин назначил выплату для части пенсионеров, переживших ВОВ

Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
«С 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком „Житель осажденного Сталинграда“, выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в тексте
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