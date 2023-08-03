Путин назначил выплату для части пенсионеров, переживших ВОВ

Путин назначил выплату в 500 рублей для жителей блокадного Сталинграда
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

«С 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком „Житель осажденного Сталинграда“, выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в тексте указа президента. Путин поручил правительству обеспечить финансирование таких расходов.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда. Соответствующий указ появился на портале правовой информации. «С 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком „Житель осажденного Сталинграда“, выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в тексте указа президента. Путин поручил правительству обеспечить финансирование таких расходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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