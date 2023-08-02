02 августа 2023

В ХМАО из реки достали двух детей

В садовом товариществе вблизи Сургута реанимировали детей, которые чуть не утонули
© Служба новостей «URA.RU»
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Из воды тонувших детей достали очевидцы Фото:

В СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Несовершеннолетних удалось реанимировать. Они находятся в больнице.

«3 августа около 13:00 в СНТ „Чистые пруды“ во время игры вблизи реки Черная в воду с пирса упали двое детей. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Сургута.

Пострадавшим четыре года и восемь лет. После оказания первой помощи несовершеннолетних доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести.

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В СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Несовершеннолетних удалось реанимировать. Они находятся в больнице. «3 августа около 13:00 в СНТ „Чистые пруды“ во время игры вблизи реки Черная в воду с пирса упали двое детей. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Сургута. Пострадавшим четыре года и восемь лет. После оказания первой помощи несовершеннолетних доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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