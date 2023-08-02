В ХМАО из реки достали двух детей

Из воды тонувших детей достали очевидцы
В СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Несовершеннолетних удалось реанимировать. Они находятся в больнице.
«3 августа около 13:00 в СНТ „Чистые пруды“ во время игры вблизи реки Черная в воду с пирса упали двое детей. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Сургута.
Пострадавшим четыре года и восемь лет. После оказания первой помощи несовершеннолетних доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести.
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