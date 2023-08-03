Путин пересадил чиновников на российский автопром

Все российские чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что такое положение будет поскромнее для чиновников, но это даже хорошо. По его словам, чиновники должны стремиться к развитию отечественных брендов.
Ранее Путин призвал делать упор на российское производство без отказа от импорта. По его словам, страна не должна отказываться от импорта в целом, но базовые вещи должны быть отечественного производства, передает RT.
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