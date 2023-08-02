В ХМАО сдали скандальный долгострой, на который жаловались дольщики

В Нефтеюганске ввели в эксплуатацию жилой дом, участники долевого строительства которого неоднократно жаловались властям и в прокуратуру ХМАО. Застройщик ООО СЗ «Инвест-Строй» должен был сдать его в июне 2021 года, но смог это сделать только после привлечения средств инвестора, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Установлено, что с 2018 по 2019 годы застройщиком ООО СЗ „Инвест-Строй“ с привлечением денег дольщиков осуществлялось строительство жилого многоквартирного дома в г. Нефтеюганске. Согласно договорам долевого участия в строительстве, введение дома в эксплуатацию планировалось в июне 2021 года. Однако застройщиком неоднократно продлевалось разрешение на строительство. В результате мер, принятых совместно с Правительством округа и органом местного самоуправления, в августе 2023 года привлеченным инвестором строительство дома завершено», — прокомментировали в ведомстве.
Ключи от квартир получат 65 семей — участников долевого строительства. «Ситуация находилась на постоянном контроле органов прокуратуры автономного округа, осуществлялись инспекционные выезды на строительную площадку, в отношении застройщика принимались меры реагирования», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО завершают строительство важного объекта, который должны были сдать в 2008 году. Железнодорожный вокзал в Нягани планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2008 года.
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