01 августа 2023

Власти ХМАО назвали сроки сдачи железнодорожного вокзала-долгостроя

Железнодорожный вокзал в Нягани обещают ввести в эксплуатацию в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, долгострой, башня исеть, улица жукова 12
Новый вокзал в Нягани сдадут в сентябре Фото:

Вокзал в Нягани (ХМАО), который строится с 2008 года, сдадут в сентябре. Официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально» сообщил, что объект прошел итоговую проверку.

«Железнодорожный вокзал в Нягани прошел итоговую проверку и ожидает заключения о соответствии. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре», — говорится в публикации.

Железнодорожная платформа уже готова принимать составы, на ней оборудовано освещение, современная навигация. В здании подрядчики ведут пуско-наладочные работы, убирают строительный мусор. В планах у администрации Нягани — благоустройство прилегающих к вокзалу территорий: стоянки, тротуаров и освещения. В старом здании железнодорожной станции хотят сделать автовокзал.

Ранее URA.RU писало, что железнодорожный вокзал в Нягани должны были сдать в 2013 году, но из-за финансовых нарушений стройка затянулась. На завершение строительства объекта тюменское правительство выделило из областного бюджета почти 300 млн рублей.

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Вокзал в Нягани (ХМАО), который строится с 2008 года, сдадут в сентябре. Официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально» сообщил, что объект прошел итоговую проверку. «Железнодорожный вокзал в Нягани прошел итоговую проверку и ожидает заключения о соответствии. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре», — говорится в публикации. Железнодорожная платформа уже готова принимать составы, на ней оборудовано освещение, современная навигация. В здании подрядчики ведут пуско-наладочные работы, убирают строительный мусор. В планах у администрации Нягани — благоустройство прилегающих к вокзалу территорий: стоянки, тротуаров и освещения. В старом здании железнодорожной станции хотят сделать автовокзал. Ранее URA.RU писало, что железнодорожный вокзал в Нягани должны были сдать в 2013 году, но из-за финансовых нарушений стройка затянулась. На завершение строительства объекта тюменское правительство выделило из областного бюджета почти 300 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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