Власти ХМАО назвали сроки сдачи железнодорожного вокзала-долгостроя

Железнодорожный вокзал в Нягани обещают ввести в эксплуатацию в сентябре

Новый вокзал в Нягани сдадут в сентябре Фото: Московец Илья © URA.RU

Вокзал в Нягани (ХМАО), который строится с 2008 года, сдадут в сентябре. Официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально» сообщил, что объект прошел итоговую проверку.

«Железнодорожный вокзал в Нягани прошел итоговую проверку и ожидает заключения о соответствии. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре», — говорится в публикации.

Железнодорожная платформа уже готова принимать составы, на ней оборудовано освещение, современная навигация. В здании подрядчики ведут пуско-наладочные работы, убирают строительный мусор. В планах у администрации Нягани — благоустройство прилегающих к вокзалу территорий: стоянки, тротуаров и освещения. В старом здании железнодорожной станции хотят сделать автовокзал.

Ранее URA.RU писало, что железнодорожный вокзал в Нягани должны были сдать в 2013 году, но из-за финансовых нарушений стройка затянулась. На завершение строительства объекта тюменское правительство выделило из областного бюджета почти 300 млн рублей.