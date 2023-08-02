Курганский пенсионер собрал автомобиль для фронта. Фото, видео

03 августа 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Виктор Самодуров из села Чаши переделал старый УАЗ для бойцов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Села Чаши Курганской области Виктор Самодуров модернизировал старый автомобиль УАЗ для бойцов специальной военной операции на Украине. На эту работу у него ушло почти три месяца. 3 марта пенсионер передал автомобиль активистам «Народного фронта» для отправки в зону СВО, передает корреспондент URA.RU. «Увидел, что у товарища стоит машина без дела уже несколько лет. Меня не взяли на СВО, в военкомате отказали по возрасту. Решил помочь нашим бойцам хоть так (собрав автомобиль для фронта — прим. URA.RU)», — рассказал Самодуров. Владелец автомобиля Виктор Медведев идею поддержал, отдал старый УАЗик бесплатно. Самодуров поставил в УАЗ новую крышу от «Газели», отремонтировал двигатель, генератор, зажигание и тормоз. Говорит, что расходы не считал — для фронта не жалко. Помощь оказывали жители села Чаши и соседних деревень. Самодуров также обратился в реготделение «Народного фронта», где для УАЗа доставили аккумулятор и колеса. По словам руководителя регионального отделения «Народный фронт» Федора Теребенина, автомобиль будет отправлен в зону СВО в течение двух недель. «Автомобиль своим ходом сейчас поедет в Курган и покажет себя в дороге», — сказал Теребенин. Местные жители также передали волонтерам гуманитарный груз для бойцов. Чашинцы надеются, что техника поможет бойцам выполнять задачи и сохранить жизни. Житель села Чаши Виктор Самодуров перестроил старый УАЗик для бойцов СВО. На автомобиле написал «Работайте, братья!». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Села Чаши Курганской области Виктор Самодуров модернизировал старый автомобиль УАЗ для бойцов специальной военной операции на Украине. На эту работу у него ушло почти три месяца. 3 марта пенсионер передал автомобиль активистам «Народного фронта» для отправки в зону СВО, передает корреспондент URA.RU. «Увидел, что у товарища стоит машина без дела уже несколько лет. Меня не взяли на СВО, в военкомате отказали по возрасту. Решил помочь нашим бойцам хоть так (собрав автомобиль для фронта — прим. URA.RU)», — рассказал Самодуров. Владелец автомобиля Виктор Медведев идею поддержал, отдал старый УАЗик бесплатно. Самодуров поставил в УАЗ новую крышу от «Газели», отремонтировал двигатель, генератор, зажигание и тормоз. Говорит, что расходы не считал — для фронта не жалко. Помощь оказывали жители села Чаши и соседних деревень. Самодуров также обратился в реготделение «Народного фронта», где для УАЗа доставили аккумулятор и колеса. По словам руководителя регионального отделения «Народный фронт» Федора Теребенина, автомобиль будет отправлен в зону СВО в течение двух недель. «Автомобиль своим ходом сейчас поедет в Курган и покажет себя в дороге», — сказал Теребенин. Местные жители также передали волонтерам гуманитарный груз для бойцов. Чашинцы надеются, что техника поможет бойцам выполнять задачи и сохранить жизни.