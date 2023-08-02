02 августа 2023

Курганский пенсионер собрал автомобиль для фронта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Самодуров Виктор. Курган
Виктор Самодуров из села Чаши переделал старый УАЗ для бойцов СВО Фото:

Житель Села Чаши Курганской области Виктор Самодуров модернизировал старый автомобиль УАЗ для бойцов специальной военной операции на Украине. На эту работу у него ушло почти три месяца. 3 марта пенсионер передал автомобиль активистам «Народного фронта» для отправки в зону СВО, передает корреспондент URA.RU.

«Увидел, что у товарища стоит машина без дела уже несколько лет. Меня не взяли на СВО, в военкомате отказали по возрасту. Решил помочь нашим бойцам хоть так (собрав автомобиль для фронта — прим. URA.RU)», — рассказал Самодуров.

Владелец автомобиля Виктор Медведев идею поддержал, отдал старый УАЗик бесплатно. Самодуров поставил в УАЗ новую крышу от «Газели», отремонтировал двигатель, генератор, зажигание и тормоз. Говорит, что расходы не считал — для фронта не жалко. Помощь оказывали жители села Чаши и соседних деревень. Самодуров также обратился в реготделение «Народного фронта», где для УАЗа доставили аккумулятор и колеса.

По словам руководителя регионального отделения «Народный фронт» Федора Теребенина, автомобиль будет отправлен в зону СВО в течение двух недель. «Автомобиль своим ходом сейчас поедет в Курган и покажет себя в дороге», — сказал Теребенин. Местные жители также передали волонтерам гуманитарный груз для бойцов. Чашинцы надеются, что техника поможет бойцам выполнять задачи и сохранить жизни.

Самодуров Виктор. Курган
Житель села Чаши Виктор Самодуров перестроил старый УАЗик для бойцов СВО. На автомобиле написал «Работайте, братья!».
Фото:
Самодуров Виктор. Курган
Фото:
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Житель Села Чаши Курганской области Виктор Самодуров модернизировал старый автомобиль УАЗ для бойцов специальной военной операции на Украине. На эту работу у него ушло почти три месяца. 3 марта пенсионер передал автомобиль активистам «Народного фронта» для отправки в зону СВО, передает корреспондент URA.RU. «Увидел, что у товарища стоит машина без дела уже несколько лет. Меня не взяли на СВО, в военкомате отказали по возрасту. Решил помочь нашим бойцам хоть так (собрав автомобиль для фронта — прим. URA.RU)», — рассказал Самодуров. Владелец автомобиля Виктор Медведев идею поддержал, отдал старый УАЗик бесплатно. Самодуров поставил в УАЗ новую крышу от «Газели», отремонтировал двигатель, генератор, зажигание и тормоз. Говорит, что расходы не считал — для фронта не жалко. Помощь оказывали жители села Чаши и соседних деревень. Самодуров также обратился в реготделение «Народного фронта», где для УАЗа доставили аккумулятор и колеса. По словам руководителя регионального отделения «Народный фронт» Федора Теребенина, автомобиль будет отправлен в зону СВО в течение двух недель. «Автомобиль своим ходом сейчас поедет в Курган и покажет себя в дороге», — сказал Теребенин. Местные жители также передали волонтерам гуманитарный груз для бойцов. Чашинцы надеются, что техника поможет бойцам выполнять задачи и сохранить жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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