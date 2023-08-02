Житель Села Чаши Курганской области Виктор Самодуров модернизировал старый автомобиль УАЗ для бойцов специальной военной операции на Украине. На эту работу у него ушло почти три месяца. 3 марта пенсионер передал автомобиль активистам «Народного фронта» для отправки в зону СВО, передает корреспондент URA.RU.
«Увидел, что у товарища стоит машина без дела уже несколько лет. Меня не взяли на СВО, в военкомате отказали по возрасту. Решил помочь нашим бойцам хоть так (собрав автомобиль для фронта — прим. URA.RU)», — рассказал Самодуров.
Владелец автомобиля Виктор Медведев идею поддержал, отдал старый УАЗик бесплатно. Самодуров поставил в УАЗ новую крышу от «Газели», отремонтировал двигатель, генератор, зажигание и тормоз. Говорит, что расходы не считал — для фронта не жалко. Помощь оказывали жители села Чаши и соседних деревень. Самодуров также обратился в реготделение «Народного фронта», где для УАЗа доставили аккумулятор и колеса.
По словам руководителя регионального отделения «Народный фронт» Федора Теребенина, автомобиль будет отправлен в зону СВО в течение двух недель. «Автомобиль своим ходом сейчас поедет в Курган и покажет себя в дороге», — сказал Теребенин. Местные жители также передали волонтерам гуманитарный груз для бойцов. Чашинцы надеются, что техника поможет бойцам выполнять задачи и сохранить жизни.
Житель села Чаши Виктор Самодуров перестроил старый УАЗик для бойцов СВО. На автомобиле написал «Работайте, братья!».
Житель Села Чаши Курганской области Виктор Самодуров модернизировал старый автомобиль УАЗ для бойцов специальной военной операции на Украине. На эту работу у него ушло почти три месяца. 3 марта пенсионер передал автомобиль активистам «Народного фронта» для отправки в зону СВО, передает корреспондент URA.RU. «Увидел, что у товарища стоит машина без дела уже несколько лет. Меня не взяли на СВО, в военкомате отказали по возрасту. Решил помочь нашим бойцам хоть так (собрав автомобиль для фронта — прим. URA.RU)», — рассказал Самодуров. Владелец автомобиля Виктор Медведев идею поддержал, отдал старый УАЗик бесплатно. Самодуров поставил в УАЗ новую крышу от «Газели», отремонтировал двигатель, генератор, зажигание и тормоз. Говорит, что расходы не считал — для фронта не жалко. Помощь оказывали жители села Чаши и соседних деревень. Самодуров также обратился в реготделение «Народного фронта», где для УАЗа доставили аккумулятор и колеса. По словам руководителя регионального отделения «Народный фронт» Федора Теребенина, автомобиль будет отправлен в зону СВО в течение двух недель. «Автомобиль своим ходом сейчас поедет в Курган и покажет себя в дороге», — сказал Теребенин. Местные жители также передали волонтерам гуманитарный груз для бойцов. Чашинцы надеются, что техника поможет бойцам выполнять задачи и сохранить жизни.