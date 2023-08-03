РИАН: чиновники не смогут пересесть на российские авто по призыву Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва, Кремль, архив. Пермь, проблесковый маячок, спецтранспорт, мигалка на авто, гон
В РФ не хватает производственных мощностей для закупки отечественных автомобилей для чиновников Фото:

Российские чиновники пока что не смогут пересесть на отечественные автомобили по призыву президента РФ Владимира Путина. Причиной тому является нехватка производственных мощностей.

«Специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет», — передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Так он прокомментировал просьбу некоторых ведомств продолжить закупки машин иностранного производства, передает RT. До этого с подобным предложением выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские чиновники пока что не смогут пересесть на отечественные автомобили по призыву президента РФ Владимира Путина. Причиной тому является нехватка производственных мощностей. «Специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет», — передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Ранее Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Так он прокомментировал просьбу некоторых ведомств продолжить закупки машин иностранного производства, передает RT. До этого с подобным предложением выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...