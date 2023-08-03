РИАН: чиновники не смогут пересесть на российские авто по призыву Путина

Российские чиновники пока что не смогут пересесть на отечественные автомобили по призыву президента РФ Владимира Путина. Причиной тому является нехватка производственных мощностей.
«Специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет», — передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Так он прокомментировал просьбу некоторых ведомств продолжить закупки машин иностранного производства, передает RT. До этого с подобным предложением выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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