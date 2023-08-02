Пермский ТРЦ завлекает горожан бесплатным мороженым

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 6 августа пройдет «Фестиваль мороженого». На празднике всех посетителей будут бесплатно угощать мороженым, но, чтобы его получить, нужно сделать фото, сказано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».
«С 12:00 до 20:00 6 августа у нас не просто праздник, а настоящий „Фестиваль мороженого“. В этот день можно будет угоститься мороженым совершенно бесплатно, но для этого нужно будет сфотографироваться и послать фото трем своим друзьям, коллегам или родственникам», — сообщается в анонсе.
Сделать фотографию можно в любом отделе ТРЦ или в фотозоне. Также весь день будут работать аниматоры в костюмах медведя и снеговика Олафа. Мороженое будут выдавать на третьем этаже на специальных стойках, куда нужно подойти и показать, что фото отправлено. После этого сотрудник ТРЦ выдаст угощение.
Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «iMall Эспланада» астролог проведет мастер-класс по стилю. Мероприятие состоится 4 августа.
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