02 августа 2023

Пермский ТРЦ завлекает горожан бесплатным мороженым

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» пройдет «Фестиваль мороженого» с бесплатным угощением
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, мороженое
Пермяков планируют угощать весь день Фото:

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 6 августа пройдет «Фестиваль мороженого». На празднике всех посетителей будут бесплатно угощать мороженым, но, чтобы его получить, нужно сделать фото, сказано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

«С 12:00 до 20:00 6 августа у нас не просто праздник, а настоящий „Фестиваль мороженого“. В этот день можно будет угоститься мороженым совершенно бесплатно, но для этого нужно будет сфотографироваться и послать фото трем своим друзьям, коллегам или родственникам», — сообщается в анонсе.

Сделать фотографию можно в любом отделе ТРЦ или в фотозоне. Также весь день будут работать аниматоры в костюмах медведя и снеговика Олафа. Мороженое будут выдавать на третьем этаже на специальных стойках, куда нужно подойти и показать, что фото отправлено. После этого сотрудник ТРЦ выдаст угощение.

Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «iMall Эспланада» астролог проведет мастер-класс по стилю. Мероприятие состоится 4 августа.

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В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 6 августа пройдет «Фестиваль мороженого». На празднике всех посетителей будут бесплатно угощать мороженым, но, чтобы его получить, нужно сделать фото, сказано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». «С 12:00 до 20:00 6 августа у нас не просто праздник, а настоящий „Фестиваль мороженого“. В этот день можно будет угоститься мороженым совершенно бесплатно, но для этого нужно будет сфотографироваться и послать фото трем своим друзьям, коллегам или родственникам», — сообщается в анонсе. Сделать фотографию можно в любом отделе ТРЦ или в фотозоне. Также весь день будут работать аниматоры в костюмах медведя и снеговика Олафа. Мороженое будут выдавать на третьем этаже на специальных стойках, куда нужно подойти и показать, что фото отправлено. После этого сотрудник ТРЦ выдаст угощение. Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «iMall Эспланада» астролог проведет мастер-класс по стилю. Мероприятие состоится 4 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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