Пермский ТРЦ завлекает горожан бесплатным мороженым

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» пройдет «Фестиваль мороженого» с бесплатным угощением

03 августа 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Пермяков планируют угощать весь день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 6 августа пройдет «Фестиваль мороженого». На празднике всех посетителей будут бесплатно угощать мороженым, но, чтобы его получить, нужно сделать фото, сказано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». «С 12:00 до 20:00 6 августа у нас не просто праздник, а настоящий „Фестиваль мороженого“. В этот день можно будет угоститься мороженым совершенно бесплатно, но для этого нужно будет сфотографироваться и послать фото трем своим друзьям, коллегам или родственникам», — сообщается в анонсе. Сделать фотографию можно в любом отделе ТРЦ или в фотозоне. Также весь день будут работать аниматоры в костюмах медведя и снеговика Олафа. Мороженое будут выдавать на третьем этаже на специальных стойках, куда нужно подойти и показать, что фото отправлено. После этого сотрудник ТРЦ выдаст угощение. Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «iMall Эспланада» астролог проведет мастер-класс по стилю. Мероприятие состоится 4 августа.

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 6 августа пройдет «Фестиваль мороженого». На празднике всех посетителей будут бесплатно угощать мороженым, но, чтобы его получить, нужно сделать фото, сказано в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». «С 12:00 до 20:00 6 августа у нас не просто праздник, а настоящий „Фестиваль мороженого“. В этот день можно будет угоститься мороженым совершенно бесплатно, но для этого нужно будет сфотографироваться и послать фото трем своим друзьям, коллегам или родственникам», — сообщается в анонсе. Сделать фотографию можно в любом отделе ТРЦ или в фотозоне. Также весь день будут работать аниматоры в костюмах медведя и снеговика Олафа. Мороженое будут выдавать на третьем этаже на специальных стойках, куда нужно подойти и показать, что фото отправлено. После этого сотрудник ТРЦ выдаст угощение. Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «iMall Эспланада» астролог проведет мастер-класс по стилю. Мероприятие состоится 4 августа.