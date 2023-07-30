30 июля 2023

На вечеринке в ТРЦ астролог научит пермяков одеваться по знаку зодиака

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация капсульной коллекции фестиваля Stenograffia в кластера Domna. Екатеринбург, модели, дефиле, модный показ, показ дизайнерской одежды, показ мод
В программе вечеринки модный показ и мастер-класс от астролога Фото:

Магазин российских брендов GALLERIA russian brands 4 августа устраивает модную вечеринку в тропическом стиле в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». В мероприятии примет участие астролог Астро Дарья, которая проведет мастер-класс по стилю и объяснит, как выбрать одежду по знаку зодиака.

«Приходите на жаркую тропическую вечеринку Tropical party Kimonova танцевать под розовыми пальмами и смотреть показ летней дизайнерской одежды Kimonova. Также гостей ждет мастер-класс по астрологии стиля от Астро Дарьи», — сказано в анонсе вечеринки в группе магазина GALLERIA russian brands в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы обещают много призов и подарков от партнеров, угощения от фруктовой лавки «Бабушка Фрутта» и напитки. Вечеринка начнется в 19:00. Вход на мероприятие свободный.

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Магазин российских брендов GALLERIA russian brands 4 августа устраивает модную вечеринку в тропическом стиле в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». В мероприятии примет участие астролог Астро Дарья, которая проведет мастер-класс по стилю и объяснит, как выбрать одежду по знаку зодиака. «Приходите на жаркую тропическую вечеринку Tropical party Kimonova танцевать под розовыми пальмами и смотреть показ летней дизайнерской одежды Kimonova. Также гостей ждет мастер-класс по астрологии стиля от Астро Дарьи», — сказано в анонсе вечеринки в группе магазина GALLERIA russian brands в соцсети «ВКонтакте». Организаторы обещают много призов и подарков от партнеров, угощения от фруктовой лавки «Бабушка Фрутта» и напитки. Вечеринка начнется в 19:00. Вход на мероприятие свободный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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