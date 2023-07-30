На вечеринке в ТРЦ астролог научит пермяков одеваться по знаку зодиака

31 июля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В программе вечеринки модный показ и мастер-класс от астролога Фото: Размик Закарян © URA.RU Магазин российских брендов GALLERIA russian brands 4 августа устраивает модную вечеринку в тропическом стиле в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». В мероприятии примет участие астролог Астро Дарья, которая проведет мастер-класс по стилю и объяснит, как выбрать одежду по знаку зодиака. «Приходите на жаркую тропическую вечеринку Tropical party Kimonova танцевать под розовыми пальмами и смотреть показ летней дизайнерской одежды Kimonova. Также гостей ждет мастер-класс по астрологии стиля от Астро Дарьи», — сказано в анонсе вечеринки в группе магазина GALLERIA russian brands в соцсети «ВКонтакте». Организаторы обещают много призов и подарков от партнеров, угощения от фруктовой лавки «Бабушка Фрутта» и напитки. Вечеринка начнется в 19:00. Вход на мероприятие свободный.

Магазин российских брендов GALLERIA russian brands 4 августа устраивает модную вечеринку в тропическом стиле в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». В мероприятии примет участие астролог Астро Дарья, которая проведет мастер-класс по стилю и объяснит, как выбрать одежду по знаку зодиака. «Приходите на жаркую тропическую вечеринку Tropical party Kimonova танцевать под розовыми пальмами и смотреть показ летней дизайнерской одежды Kimonova. Также гостей ждет мастер-класс по астрологии стиля от Астро Дарьи», — сказано в анонсе вечеринки в группе магазина GALLERIA russian brands в соцсети «ВКонтакте». Организаторы обещают много призов и подарков от партнеров, угощения от фруктовой лавки «Бабушка Фрутта» и напитки. Вечеринка начнется в 19:00. Вход на мероприятие свободный.