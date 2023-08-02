В Пыть-Яхе заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатерина Смирнова, выложила в соцсети откровенный ролик. Раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, она оголила ногу и потрогала себя за грудь. Видео опубликовало сообщество «ЧП Пыть-Ях» в социальной сети «Вконтакте».
«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст.
После возмущений жителей публикацию прокомментировал официальный аккаунт УКС Пыть-Яха. «С сотрудником проведена профилактическая беседа, информация из личной страницы в сетях удалена. Благодарим за бдительность», — сообщило ведомство.
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