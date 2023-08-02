02 августа 2023

Чиновница из ХМАО выложила откровенное видео в рабочем кабинете. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, кресло главы, пустое кресло отставка, оставленные вещи
Замначальника УКС Пыть-Яха Смирнова выложила в сеть пикантный ролик Фото:

В Пыть-Яхе заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатерина Смирнова, выложила в соцсети откровенный ролик. Раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, она оголила ногу и потрогала себя за грудь. Видео опубликовало сообщество «ЧП Пыть-Ях» в социальной сети «Вконтакте».

«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст.

После возмущений жителей публикацию прокомментировал официальный аккаунт УКС Пыть-Яха. «С сотрудником проведена профилактическая беседа, информация из личной страницы в сетях удалена. Благодарим за бдительность», — сообщило ведомство.

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В Пыть-Яхе заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатерина Смирнова, выложила в соцсети откровенный ролик. Раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, она оголила ногу и потрогала себя за грудь. Видео опубликовало сообщество «ЧП Пыть-Ях» в социальной сети «Вконтакте». «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст. После возмущений жителей публикацию прокомментировал официальный аккаунт УКС Пыть-Яха. «С сотрудником проведена профилактическая беседа, информация из личной страницы в сетях удалена. Благодарим за бдительность», — сообщило ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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