112: возле «Москва-Сити» раздался взрыв. Видео 112: неизвестный с пистолетом бросил гранату возле «Москва-Сити» 03 августа 2023 в 22:17 Размер текста - 17 + Мужчина бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-сити» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Около бизнес-центра «Москва-сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в машину. Об этом написали в telegram-канале 112. Она взорвалась. «Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около „Москва-Сити“», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что из-за взрыва гранаты у автомобиля выбило стекла. Сам мужчина скрылся с места происшествия. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается. Около бизнес-центра «Москва-сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в машину. Об этом написали в telegram-канале 112. Она взорвалась. «Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около „Москва-Сити“», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что из-за взрыва гранаты у автомобиля выбило стекла. Сам мужчина скрылся с места происшествия. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям