Мужчина бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-сити»
Около бизнес-центра «Москва-сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в машину. Об этом написали в telegram-канале 112. Она взорвалась.
«Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около „Москва-Сити“», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что из-за взрыва гранаты у автомобиля выбило стекла. Сам мужчина скрылся с места происшествия.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
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