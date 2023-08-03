112: возле «Москва-Сити» раздался взрыв. Видео

112: неизвестный с пистолетом бросил гранату возле «Москва-Сити»
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Виды Москвы-Сити, москва-сити, деловой центр, небоскребы
Мужчина бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-сити» Фото:

Около бизнес-центра «Москва-сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в машину. Об этом написали в telegram-канале 112. Она взорвалась.

«Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около „Москва-Сити“», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что из-за взрыва гранаты у автомобиля выбило стекла. Сам мужчина скрылся с места происшествия.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Около бизнес-центра «Москва-сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в машину. Об этом написали в telegram-канале 112. Она взорвалась. «Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около „Москва-Сити“», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что из-за взрыва гранаты у автомобиля выбило стекла. Сам мужчина скрылся с места происшествия. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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