03 августа 2023

Автомобиль въехал в цветочный магазин в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Автоавария произошла в центре города Фото:

Автомобиль въехал в цветочный павильон в Перми. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 3 августа на перекрестке улиц Пушкина и 25-го Октября.

«Машина влетела в магазин „Цветы“. ДТП на перекрестке улиц 25-го Октября и Пушкина», — указано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, водитель не справился с управлением.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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Автомобиль въехал в цветочный павильон в Перми. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 3 августа на перекрестке улиц Пушкина и 25-го Октября. «Машина влетела в магазин „Цветы“. ДТП на перекрестке улиц 25-го Октября и Пушкина», — указано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, водитель не справился с управлением. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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