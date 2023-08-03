Автомобиль въехал в цветочный магазин в центре Перми

Автоавария произошла в центре города
Автомобиль въехал в цветочный павильон в Перми. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 3 августа на перекрестке улиц Пушкина и 25-го Октября.
«Машина влетела в магазин „Цветы“. ДТП на перекрестке улиц 25-го Октября и Пушкина», — указано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, водитель не справился с управлением.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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