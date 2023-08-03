Автомобиль въехал в цветочный магазин в центре Перми

03 августа 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Автоавария произошла в центре города Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Автомобиль въехал в цветочный павильон в Перми. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 3 августа на перекрестке улиц Пушкина и 25-го Октября. «Машина влетела в магазин „Цветы“. ДТП на перекрестке улиц 25-го Октября и Пушкина», — указано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, водитель не справился с управлением. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Автомобиль въехал в цветочный павильон в Перми. По словам очевидцев, инцидент произошел днем 3 августа на перекрестке улиц Пушкина и 25-го Октября. «Машина влетела в магазин „Цветы“. ДТП на перекрестке улиц 25-го Октября и Пушкина», — указано в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, водитель не справился с управлением. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.