В Сургуте отменили рейс до Уфы

Был отменен рейс авиакомпании Utair
Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который летел из Сургута (ХМАО) в Уфу. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.
«Рейс UT 103 Сургут — Уфа. Время вылета было запланировано на 17:20, а прилет на 19:30. Отменен», — указано на сайте.
Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.
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