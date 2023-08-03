В Сургуте отменили рейс до Уфы

04 августа 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Был отменен рейс авиакомпании Utair Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который летел из Сургута (ХМАО) в Уфу. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. «Рейс UT 103 Сургут — Уфа. Время вылета было запланировано на 17:20, а прилет на 19:30. Отменен», — указано на сайте. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.

Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который летел из Сургута (ХМАО) в Уфу. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. «Рейс UT 103 Сургут — Уфа. Время вылета было запланировано на 17:20, а прилет на 19:30. Отменен», — указано на сайте. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.