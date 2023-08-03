03 августа 2023

В Сургуте отменили рейс до Уфы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, обслуживание самолета, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, служба наземной подготовки полетов
Был отменен рейс авиакомпании Utair Фото:

Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который летел из Сургута (ХМАО) в Уфу. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.

«Рейс UT 103 Сургут — Уфа. Время вылета было запланировано на 17:20, а прилет на 19:30. Отменен», — указано на сайте.

Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.

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Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который летел из Сургута (ХМАО) в Уфу. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. «Рейс UT 103 Сургут — Уфа. Время вылета было запланировано на 17:20, а прилет на 19:30. Отменен», — указано на сайте. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Пассажиры были отправлены в аэропорт назначения резервным бортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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