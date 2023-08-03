Город продолжает готовиться к празднованию 300-летия
новость из сюжетаЕкатеринбург празднует 300-летие
На входе в мэрию Екатеринбурга повесили огромную картину. На ней изображен один из отцов-основателей города Василий Татищев, передает корреспондент URA.RU.
«Презентацию сделали закрытой — вход в здание временно перекрыли, а чиновники до последнего не знали, что на полотне. Все это — к 300-летию», — уточнил репортер.
По его словам, полотно большого размера и написано маслом. Автор произведения на данный момент неизвестен.
Картина передает атмосферу начала XVIII века, когда Василий Татищев начал строить Екатеринбург
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.