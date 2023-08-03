На входе в мэрию Екатеринбурга появилась огромная картина. Фото На входе в мэрию Екатеринбурга повесили картину с основателем города Василием Татищевым 04 августа 2023 в 10:21 Размер текста - 17 + Город продолжает готовиться к празднованию 300-летия Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие На входе в мэрию Екатеринбурга повесили огромную картину. На ней изображен один из отцов-основателей города Василий Татищев, передает корреспондент URA.RU. «Презентацию сделали закрытой — вход в здание временно перекрыли, а чиновники до последнего не знали, что на полотне. Все это — к 300-летию», — уточнил репортер. По его словам, полотно большого размера и написано маслом. Автор произведения на данный момент неизвестен. Картина передает атмосферу начала XVIII века, когда Василий Татищев начал строить Екатеринбург Фото: Денис Аллаяров На входе в мэрию Екатеринбурга повесили огромную картину. На ней изображен один из отцов-основателей города Василий Татищев, передает корреспондент URA.RU. «Презентацию сделали закрытой — вход в здание временно перекрыли, а чиновники до последнего не знали, что на полотне. Все это — к 300-летию», — уточнил репортер. По его словам, полотно большого размера и написано маслом. Автор произведения на данный момент неизвестен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям