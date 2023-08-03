03 августа 2023

На входе в мэрию Екатеринбурга появилась огромная картина. Фото

На входе в мэрию Екатеринбурга повесили картину с основателем города Василием Татищевым
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, куранты, часы, башня с часами, ратуша, екатеринбург , мэрия екатеринбурга
Город продолжает готовиться к празднованию 300-летия Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

На входе в мэрию Екатеринбурга повесили огромную картину. На ней изображен один из отцов-основателей города Василий Татищев, передает корреспондент URA.RU.

«Презентацию сделали закрытой — вход в здание временно перекрыли, а чиновники до последнего не знали, что на полотне. Все это — к 300-летию», — уточнил репортер.

По его словам, полотно большого размера и написано маслом. Автор произведения на данный момент неизвестен.

Картина передает атмосферу начала XVIII века, когда Василий Татищев начал строить Екатеринбург
Картина передает атмосферу начала XVIII века, когда Василий Татищев начал строить Екатеринбург
Фото:

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На входе в мэрию Екатеринбурга повесили огромную картину. На ней изображен один из отцов-основателей города Василий Татищев, передает корреспондент URA.RU. «Презентацию сделали закрытой — вход в здание временно перекрыли, а чиновники до последнего не знали, что на полотне. Все это — к 300-летию», — уточнил репортер. По его словам, полотно большого размера и написано маслом. Автор произведения на данный момент неизвестен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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