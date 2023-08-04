В Челябинске в последний раз выбрали главу района

Главой администрации Советского района Челябинска 3 августа переизбран Владислав Макаров. Такое решение приняли депутаты местного совета, сообщили URA.RU в совете.
«Только что состоялось голосование. За Макарова отдали голоса все народные избранники», — рассказали URA.RU в совете.
Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать.
Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.
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