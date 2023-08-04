В Челябинске в последний раз выбрали главу района

Владислав Макаров 3 августа вновь возглавил Советский район Челябинска
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Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град». Челябинск, макаров владислав
Владислав Макаров стал главой администрации Советского района Фото:
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В Челябинске отменяют реформу МСУ

Главой администрации Советского района Челябинска 3 августа переизбран Владислав Макаров. Такое решение приняли депутаты местного совета, сообщили URA.RU в совете.

«Только что состоялось голосование. За Макарова отдали голоса все народные избранники», — рассказали URA.RU в совете.

Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать.

Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.

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Главой администрации Советского района Челябинска 3 августа переизбран Владислав Макаров. Такое решение приняли депутаты местного совета, сообщили URA.RU в совете. «Только что состоялось голосование. За Макарова отдали голоса все народные избранники», — рассказали URA.RU в совете. Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать. Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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