В Челябинске в последний раз выбрали главу района

Владислав Макаров 3 августа вновь возглавил Советский район Челябинска

04 августа 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Владислав Макаров стал главой администрации Советского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ Главой администрации Советского района Челябинска 3 августа переизбран Владислав Макаров. Такое решение приняли депутаты местного совета, сообщили URA.RU в совете. «Только что состоялось голосование. За Макарова отдали голоса все народные избранники», — рассказали URA.RU в совете. Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать. Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.

Главой администрации Советского района Челябинска 3 августа переизбран Владислав Макаров. Такое решение приняли депутаты местного совета, сообщили URA.RU в совете. «Только что состоялось голосование. За Макарова отдали голоса все народные избранники», — рассказали URA.RU в совете. Срок полномочий районного главы после выборов составит один год. Осенью 2024 года существующая в Челябинске двухуровневая система власти, действующая в рамках экспериментальной реформы МСУ, прекратит существование. Местные советы депутатов, избирающие глав формально самостоятельных районов, ликвидируют. Гордуму будут избирать прямым голосованием, а глав районов — назначать. Макаров управляет районом с 2018 года, ранее он был спикером местного совета депутатов. Он выпускник военного училища, последние 15 лет перед избранием занимавшийся спортивным бизнесом.