Текслер свернет политический эксперимент в Челябинске

К новым выборам губернатор ликвидирует «горячие точки»

05 января 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

В 2022 году Алексей Текслеру предстоит решить наболевший для Челябинска вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реформа местного самоуправления (МСУ), навязанная Челябинску восемь лет назад и давшая городу 170 депутатов, заканчивается. Попытка власти стать ближе к народу обернулась межэлитными скандалами, обострившимися до предела в минувшем 2021 году. На ухудшение политической ситуации повлияли выборы в Госдуму. От источников URA.RU стало известно, что губернатор Алексей Текслер готовится инициировать отмену эксперимента с МСУ. Информацию подтвердил агентству URA.RU советник губернатора Владимир Мякуш. «Согласно новому законопроекту надо будет ликвидировать райсоветы депутатов в Челябинскеи вернуться к прямым выборам в гордуму. Решение должно принять заксобрание», — заявил Мякуш. В 2014 для Бориса Дубровского выборы райсоветов стали шансом стать новатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2014 году Челябинск стал полигоном для реформы МСУ, единственным в УрФО. Борис Дубровский, руководивший регионом, охотно подписался на эксперимент, чтобы получить статус губернатора-новатора, В сентябре того же года в столице Южного Урала впервые избрали райсоветы. Теперь в Челябинске 170 депутатов в семи райсоветах. Из них 49 депутатов входят в гордуму, по семь от каждого района. Каждый из семи районов является отдельным муниципальным образованием, где выбирают главу и имеется свой отдельный бюджет. В 2017 году ставился вопрос о сворачивании реформы, даже Дубровский признал ее недостатки, но эксперимент решили продлить. Если для Дубровского реформа была возможностью отличиться перед Кремлем, то для Алексея Текслера такая сложная схема управления городом стала проблемой. На это повлияло и главное событие 2021 года — выборы в Госдуму, ставшие первым крупным поражением Алексея Текслера на посту главы региона. Региональное отделение «Единой России», которым руководит губернатор, показало худшие результаты в УрФО. Эксперты считают, что главной ошибкой Текслера стала договоренность с лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутатом Госдумы Валерием Гартунгом. Гартунгу без боя отдали Коркинский одномандатный округ, в обмен на обещание снизить активность кандидатов в других четырех округах. В итоге ЕР показала крайне низкий результат в округе Гартунга, что повлияло на результат в целом. Договоренность с Гартунгом сказалась еще на одном результате. «В ЕР настолько расслабились, что упустили ситуацию на довыборах в Калининский райсовет Челябинска. В итоге там победили Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Илья Пермяков и Дмитрий Бельский. Все четверо — представители партии „Справедливая Россия — За правду“. В итоге в райсовете усилилась оппозиция», — отмечает политтехнолог Александр Юрин. Новость по теме Челябинские депутаты взбунтовались против силовиков 24 ноября в Калининском райсовете шесть депутатов-единороссов отказались исполнять решение фракции ЕР о лишении мандата депутата Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Бунт подняли Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников. Вместе с четверкой новичков-эсеров и самой Субботиной их голосов хватило, чтобы в течение месяца блокировать решения. В Челябинске заговорили о возможном роспуске Калининского райсовета, но депутаты в итоге исполнили требования прокуратуры. Под конец года депутаты-бунтари предприняли очередной демарш, отказавшись обсуждать бюджет района. В Металлургическом райсовете часть депутатов, пул экс-депутата Госдумы Андрея Барышева, летом демонстративно сдали партбилеты ЕР, чтобы на выборах в 2024 году выступить в оппозиции к власти. В Курчатовском райсовете обострился конфликт между депутатскими пулами Ильи Мительмана и Вячеслава Ершова. Депутатские демарши и склоки между депутатами заставили власти по-новому взглянуть реформу МСУ. Райсоветы, становятся политическими «горячими точками». Оказалось, что чем меньше округ, тем легче провести по нему протестного власти кандидата, что дает повод для новых конфликтов. Решать эту проблему надо в 2022 году. «Обсуждается отказ от реформы местного самоуправления. Если реформу свернут, в 2024 году в Челябинске будут выбирать только городскую думу, 49 депутатов, по семь от каждого района», — рассказал URA.RU источник в ЕР. Анатолий Векшин осторожен в прогнозах об отмене реформы МСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдер пояснил, решение должен принять Текслер, и как первое лицо региона и как лидер челябинской ЕР. Предстоит внести серьезные изменения в устав Челябинска тедстоит вернуться к прежней схеме управления, когда глав районов назначает мэр Челябинска. «С реформой местного самоуправления была предпринята попытка взрастить институт власти „снизу“. Считалось, что 170 депутатов будут ближе к народу, но этого не произошло, а внутриэлитных конфликтов стало больше. Оказалось, что институт власти надо строить „сверху“, поэтому реформу МСУ начнут сворачивать не только в Челябинске, но и по всей стране», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров. По словам политолога, губернатору даже не придется ничего придумывать. В Челябинске за основу будет взят новый закон о публичной власти в регионах, уже подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно этому закону в регионах предлагается ввести только два вида муниципальных образований — городской округ и муниципальный округ. Для Челябинска это может означать ликвидацию райсоветов. Политтехнолог Сергей Клесун считает, что реформа МСУ, принятая в Челябинске, изначально была ошибочной. Попытка стать ближе к народу не сработала, поэтому затянувшийся эксперимент пора прекращать. У политтехнолога Алексея Ширинкина иная точка зрения. Он полагает, что сворачивать реформу МСУ пока не стоит. «По новому закону о публичной власти предстоит ликвидировать около 80% всего депутатского корпуса в России на местах. Возможно, что срезать слой тех, кто является коммуникатором между властью и народом пока рано», — заявил URA.RU Ширинкин. Президент группы «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко считает, что новый закон действительно дает шанс Текслеру свернуть реформу МСУ в Челябинске, ставшую проблемой для власти. И сделать это надо до выборов 2024 года, чтобы заранее были понятны новые правила игры. Евгений Минченко: «Реформа МСУ слишком громоздка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Еще на этапе разработки реформы в 2014 году я считал ее слишком громоздкой и неудобной для избирателя. Избиратель плохо понимает, почему сначала надо выбирать депутатов райсоветов, чтобы те, в свою очередь, выбирали депутатов гордумы. Сама система, с райсоветами, становится проблемой для губернатора и мэра при принятии консолидированных решений», — отметил Минченко. По словам политолога, необходимость возврата к прямым выборам гордумы Челябинска к 2024 году будет достаточно легко разъяснить избирателю. Наиболее сильные аргументы — это экономия бюджетных средств за счет сокращения бюрократического аппарата и возможность напрямую, без посредников избирать своих представителей на городском уровне. «Мы пока изучаем закон о публичной власти в. В том числе и насколько он применим к Челябинску», — заявил URA.RU курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Анатолий Векшин, воздержавшись от подробных комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. 28

Реформа местного самоуправления (МСУ), навязанная Челябинску восемь лет назад и давшая городу 170 депутатов, заканчивается. Попытка власти стать ближе к народу обернулась межэлитными скандалами, обострившимися до предела в минувшем 2021 году. На ухудшение политической ситуации повлияли выборы в Госдуму. От источников URA.RU стало известно, что губернатор Алексей Текслер готовится инициировать отмену эксперимента с МСУ. Информацию подтвердил агентству URA.RU советник губернатора Владимир Мякуш. «Согласно новому законопроекту надо будет ликвидировать райсоветы депутатов в Челябинскеи вернуться к прямым выборам в гордуму. Решение должно принять заксобрание», — заявил Мякуш. В 2014 году Челябинск стал полигоном для реформы МСУ, единственным в УрФО. Борис Дубровский, руководивший регионом, охотно подписался на эксперимент, чтобы получить статус губернатора-новатора, В сентябре того же года в столице Южного Урала впервые избрали райсоветы. Теперь в Челябинске 170 депутатов в семи райсоветах. Из них 49 депутатов входят в гордуму, по семь от каждого района. Каждый из семи районов является отдельным муниципальным образованием, где выбирают главу и имеется свой отдельный бюджет. В 2017 году ставился вопрос о сворачивании реформы, даже Дубровский признал ее недостатки, но эксперимент решили продлить. Если для Дубровского реформа была возможностью отличиться перед Кремлем, то для Алексея Текслера такая сложная схема управления городом стала проблемой. На это повлияло и главное событие 2021 года — выборы в Госдуму, ставшие первым крупным поражением Алексея Текслера на посту главы региона. Региональное отделение «Единой России», которым руководит губернатор, показало худшие результаты в УрФО. Эксперты считают, что главной ошибкой Текслера стала договоренность с лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутатом Госдумы Валерием Гартунгом. Гартунгу без боя отдали Коркинский одномандатный округ, в обмен на обещание снизить активность кандидатов в других четырех округах. В итоге ЕР показала крайне низкий результат в округе Гартунга, что повлияло на результат в целом. Договоренность с Гартунгом сказалась еще на одном результате. «В ЕР настолько расслабились, что упустили ситуацию на довыборах в Калининский райсовет Челябинска. В итоге там победили Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Илья Пермяков и Дмитрий Бельский. Все четверо — представители партии „Справедливая Россия — За правду“. В итоге в райсовете усилилась оппозиция», — отмечает политтехнолог Александр Юрин. 24 ноября в Калининском райсовете шесть депутатов-единороссов отказались исполнять решение фракции ЕР о лишении мандата депутата Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Бунт подняли Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников. Вместе с четверкой новичков-эсеров и самой Субботиной их голосов хватило, чтобы в течение месяца блокировать решения. В Челябинске заговорили о возможном роспуске Калининского райсовета, но депутаты в итоге исполнили требования прокуратуры. Под конец года депутаты-бунтари предприняли очередной демарш, отказавшись обсуждать бюджет района. В Металлургическом райсовете часть депутатов, пул экс-депутата Госдумы Андрея Барышева, летом демонстративно сдали партбилеты ЕР, чтобы на выборах в 2024 году выступить в оппозиции к власти. В Курчатовском райсовете обострился конфликт между депутатскими пулами Ильи Мительмана и Вячеслава Ершова. Депутатские демарши и склоки между депутатами заставили власти по-новому взглянуть реформу МСУ. Райсоветы, становятся политическими «горячими точками». Оказалось, что чем меньше округ, тем легче провести по нему протестного власти кандидата, что дает повод для новых конфликтов. Решать эту проблему надо в 2022 году. «Обсуждается отказ от реформы местного самоуправления. Если реформу свернут, в 2024 году в Челябинске будут выбирать только городскую думу, 49 депутатов, по семь от каждого района», — рассказал URA.RU источник в ЕР. Инсайдер пояснил, решение должен принять Текслер, и как первое лицо региона и как лидер челябинской ЕР. Предстоит внести серьезные изменения в устав Челябинска тедстоит вернуться к прежней схеме управления, когда глав районов назначает мэр Челябинска. «С реформой местного самоуправления была предпринята попытка взрастить институт власти „снизу“. Считалось, что 170 депутатов будут ближе к народу, но этого не произошло, а внутриэлитных конфликтов стало больше. Оказалось, что институт власти надо строить „сверху“, поэтому реформу МСУ начнут сворачивать не только в Челябинске, но и по всей стране», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров. По словам политолога, губернатору даже не придется ничего придумывать. В Челябинске за основу будет взят новый закон о публичной власти в регионах, уже подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно этому закону в регионах предлагается ввести только два вида муниципальных образований — городской округ и муниципальный округ. Для Челябинска это может означать ликвидацию райсоветов. Политтехнолог Сергей Клесун считает, что реформа МСУ, принятая в Челябинске, изначально была ошибочной. Попытка стать ближе к народу не сработала, поэтому затянувшийся эксперимент пора прекращать. У политтехнолога Алексея Ширинкина иная точка зрения. Он полагает, что сворачивать реформу МСУ пока не стоит. «По новому закону о публичной власти предстоит ликвидировать около 80% всего депутатского корпуса в России на местах. Возможно, что срезать слой тех, кто является коммуникатором между властью и народом пока рано», — заявил URA.RU Ширинкин. Президент группы «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко считает, что новый закон действительно дает шанс Текслеру свернуть реформу МСУ в Челябинске, ставшую проблемой для власти. И сделать это надо до выборов 2024 года, чтобы заранее были понятны новые правила игры. «Еще на этапе разработки реформы в 2014 году я считал ее слишком громоздкой и неудобной для избирателя. Избиратель плохо понимает, почему сначала надо выбирать депутатов райсоветов, чтобы те, в свою очередь, выбирали депутатов гордумы. Сама система, с райсоветами, становится проблемой для губернатора и мэра при принятии консолидированных решений», — отметил Минченко. По словам политолога, необходимость возврата к прямым выборам гордумы Челябинска к 2024 году будет достаточно легко разъяснить избирателю. Наиболее сильные аргументы — это экономия бюджетных средств за счет сокращения бюрократического аппарата и возможность напрямую, без посредников избирать своих представителей на городском уровне. «Мы пока изучаем закон о публичной власти в. В том числе и насколько он применим к Челябинску», — заявил URA.RU курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Анатолий Векшин, воздержавшись от подробных комментариев. 28