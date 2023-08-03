В Челябинской области запустят производство без аналогов в РФ

Компания «Доминат» в Челябинской области запустит производство сульфида натрия, которого в России сейчас нет. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкономразвития, мощность первой очереди составит три тысячи тонн.
«В реестр участников региональных инвестпроектов региона включили проект по производству сульфида натрия. На данный момент это вещество не производится на территории РФ», — отметили в министерстве.
На следующем этапе объемы производства вырастут. Планируется, что ежегодный выпуск в дальнейшем должен составить 15 тысяч тонн. Глава ведомства Наталья Лугачева заявила, что инвестиционные проекты по выпуску импортозамещающей продукции власти поддерживают, поскольку это обеспечивает технологический суверенитет страны.
Как сообщил гендиректор «Домината» Павел Тупицин, предприятие получит налоговые льготы. Компании гарантировали нулевую ставку по налогу на имущество и 10% — по налогу на прибыль в течение трех налоговых периодов.
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