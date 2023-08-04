Трассу между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за горящей фуры

Движение по трассе временно ограничено
Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарные выехали на место ЧП.
«Подразделения МЧС уже следуют на место происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. По предварительным сообщениям, произошло столкновение с участием грузовых авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По сообщениям очевидцев, трасса перекрыта в районе деревни Караболка. Время возобновления движения пока не уточняется.
URA.RU связалось с пресс-службой областной госавтоинспекции. Там сообщили, что уточняют информацию.
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