Трассу между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за горящей фуры

04 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Движение по трассе временно ограничено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарные выехали на место ЧП. «Подразделения МЧС уже следуют на место происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. По предварительным сообщениям, произошло столкновение с участием грузовых авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По сообщениям очевидцев, трасса перекрыта в районе деревни Караболка. Время возобновления движения пока не уточняется. URA.RU связалось с пресс-службой областной госавтоинспекции. Там сообщили, что уточняют информацию.

Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарные выехали на место ЧП. «Подразделения МЧС уже следуют на место происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. По предварительным сообщениям, произошло столкновение с участием грузовых авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По сообщениям очевидцев, трасса перекрыта в районе деревни Караболка. Время возобновления движения пока не уточняется. URA.RU связалось с пресс-службой областной госавтоинспекции. Там сообщили, что уточняют информацию.