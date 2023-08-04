Трассу между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за горящей фуры

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , дорожный знак, м5, автотранспорт, трасса м5, екатеринбург , дорога, челябинск
Движение по трассе временно ограничено Фото:

Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарные выехали на место ЧП.

«Подразделения МЧС уже следуют на место происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. По предварительным сообщениям, произошло столкновение с участием грузовых авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По сообщениям очевидцев, трасса перекрыта в районе деревни Караболка. Время возобновления движения пока не уточняется.

URA.RU связалось с пресс-службой областной госавтоинспекции. Там сообщили, что уточняют информацию.

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Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за опрокинувшейся и загоревшейся фуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарные выехали на место ЧП. «Подразделения МЧС уже следуют на место происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. По предварительным сообщениям, произошло столкновение с участием грузовых авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По сообщениям очевидцев, трасса перекрыта в районе деревни Караболка. Время возобновления движения пока не уточняется. URA.RU связалось с пресс-службой областной госавтоинспекции. Там сообщили, что уточняют информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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